Trovato ordigno artigianale vicino alla linea Modena-Sassuolo

Modena, 7 giugno 2023 – Un ordigno rudimentale, di produzione artigianale, è stato rinvenuto mercoledì sera vicino alla linea ferroviaria Modena-Sassuolo in via Stradella, all’altezza del passaggio a livello. L’ordigno rudimentale era stato reso inoffensivo dalle piogge, ma in caso di manipolazione, quando integro, avrebbe potuto esplodere e provocare lesioni, spiega la questura. A segnalare la presenza dell’ordigno è stato un passante, notandolo a margine della strada. Dopo l’intervento del dirigente dell’ufficio prevenzione generale della questura e del personale della polizia ferroviaria, la circolazione dei treni in quel tratto è stata interrotta dalle 20.30 alle 23.50 circa e il traffico veicolare deviato dalla polizia locale. Sul posto gli artificieri, che hanno disinnescato l’ordigno stesso, oltre al 118 ed ai vigili del fuoco. Ora il caso è in mano alla Digos, che sta conducendo le indagini del caso per capire quale scenario possa esserci dietro l’accaduto.