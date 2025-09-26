Truffa aziende per ottenere appalti. Imprenditore rischia il processo

Secondo le accuse era riuscito ad ottenere, attraverso due ditte di Mirandola, intestate a ‘fidati collaboratori’ eletti a rappresentanti legali, importanti appalti pubblici in due scuole di Ferrara e Reggio Emilia nell’ambito dell’adeguamento antisismico e dell’efficientamento energetico. Eppure non era inserito nelle White List; dato non comunicato per poi effettuare una mirata truffa negli appalti ricevuti. Ora a rischiare il processo per i reati di truffa in concorso e trasferimento fraudolento di valori in concorso – reati commessi tra Cavezzo, Viano, Ferrara – è un napoletano di 70 anni residente a Mirandola. La procura ha chiesto il processo anche per quattro presunti complici in affari, tutti residenti a Mirandola, tra cui la moglie. Ieri l’udienza preliminare è stata aggiornata a prossima data.

Secondo le accuse, in sostanza, l’uomo, amministratore di fatto di una società insieme ad altri due imputati, al fine di trarne profitto e omettendo di comunicare il diniego all’iscrizione alle liste c.d "white list", titolo legittimante ad operare con la pubblica amministrazione e, pertanto, omettendo di comunicare l’esistenza di un valido rapporto contrattuale a monte, avevano indotto in errore diverse società.

La moglie dell’uomo – che a sua volta compare tra gli imputati – si sarebbe fatta fittiziamente intestare i beni, occupandosi integralmente dei profili amministrativi, contabili e finanziari anche nei rapporti con le banche. A scoprire la presunta truffa i militari della finanza, che avevano messo in luce come l’imprenditore in questione fosse tra l’altro già destinatario di un decreto del Tribunale di Modena del 2020 di applicazione della misura della confisca di prevenzione vista la vicinanza a realtà in ‘odor di mafia’.

L’indagato – sempre secondo le accuse – avrebbe infatti attribuito ai presunti complici la rappresentanza legale della sua azienda di Mirandola proprio per ottenere la concessione in subappalto dell’esecuzione di tutte o di parte delle opere.