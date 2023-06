Modena, anziana cade nella truffa del Covid: tutto l’oro al falso medico

Modena, 11 giugno 2023 – “Sono io mamma, ho la voce diversa perché ho la mascherina. Mi hanno ricoverato d’urgenza perché ho il Covid. Ho bisogno di cure ma costano molto e non ho soldi: consegna tutto l’oro che c’è in casa al signore che tra poco busserà alla porta".

Ancora vili truffatori in azione in città. Con il tristemente noto ‘giochetto’ della richiesta di aiuto da parte di un parente stretto, ieri mattina ignoti malfattori sono riusciti a raggirare un’anziana residente a Marzaglia, facendo leva sulla sua emotività per farsi consegnare centinaia d’euro in monili d’oro.

Pare tra l’altro che i balordi avessero studiato bene le abitudini della famiglia in questione, avendo agito proprio quando la pensionata era sola in casa, dal momento che entrambi i figli si trovavano al lavoro. A raccontare quanto accaduto è la nipote della vittima.

"Mio padre era fuori per lavoro e mia zia, che vive con la nonna, doveva rientrare a momenti – racconta – Qualcuno si è finto mia zia e ha chiamato nonna verso mezzogiorno sul telefono fisso.

‘Sono io, tua figlia – le ha detto - sono svenuta, mi hanno portato in ospedale con la febbre alta e ho il covid. Ho bisogno di cure immediate ma sono da pagare subito e qui con me non ho abbastanza contanti. Vendi tutto l’oro che hai in casa’.

Mia nonna ha detto all’interlocutrice che avrebbe chiamato mio padre ma la truffatrice l’ha convinta del fatto che mio papà era già lì con lei, in ospedale.

Dopo di che quella donna le ha ordinato di restare al telefono durante tutta ‘operazione’, spiegandole che avrebbe dovuto raccogliere l’oro in casa, pesarlo e consegnarlo al medico che di lì a poco l’avrebbe raggiunta. Nonna, temendo che mia zia stesse davvero male ha messo tutto in una busta ed è scesa in strada, dove ad attenderla c’era un uomo di mezza età, con pantaloni e maglietta nera. Gli ha dato l’oro – spiega ancora la giovane – e quando mia nonna gli ha chiesto di mostrarle un tesserino, il malfattore le ha risposto: le passo sua figlia.

A quel punto mia nonna ha parlato con la ‘fantomatica’ figlia. Mia zia, cinque minuti dopo, è tornata a casa e quando nonna l’ha vista arrivare, ha capito subito che qualcosa non andava. Abbiamo chiamato i carabinieri e denunciato l’accaduto ma ormai nonna aveva consegnato a quelle persone collanine, bracciali e un anello d’oro. Al di là del costo si trattava per lei di oggetti dal grande valore affettivo", sottolinea. Quanto accaduto a Marzaglia non rap presenta purtroppo un caso isolato.