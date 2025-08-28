Convinta a comprare criptovalute: truffa da un milione

Modena, 28 agosto 2025 – Pensava di aver investito tutti i propri risparmi in un ‘luogo’ sicuro, probabilmente credendo anche di garantire un profitto ai propri familiari. Invece la donna, una signora anziana, è finita nella rete di abili truffatori che sono riusciti a farsi consegnare una cifra da capogiro: quasi un milione di euro. La donna, disperata, si è rivolta al Codacons.

A rendere pubblica la notizia è proprio l’associazione di consumatori che mette in guardia i cittadini dalle truffe e, in particolare, da quelle legate al trading online: nota frode in cui i cyber criminali promettono facili e rapidi guadagni attraverso investimenti e, dopo aver contattato e spinto le vittime a versare somme sempre più ingenti, spariscono nel nulla.

E’ questa infatti la modalità con cui la pensionata modenese è stata truffata: la donna ha impiegato 5 mesi per accorgersi che la piattaforma su cui credeva di investire, in realtà, era falsa.

Dallo scorso dicembre fino a maggio – fa sapere il Codacons – l’ignara cittadina ha effettuato ben 25 bonifici tratti tutti dal suo conto e versati sempre allo stesso beneficiario Green Cliff. Sette bonifici erano destinati ad un iban svedese, 2 verso un iban del Lussemburgo e 16 verso un iban di un conto in Danimarca.

L’anziana, prima di accorgersi di essere caduta nella trappola, ha inviato a questi truffatori complessivamente la somma di 974.130 euro. Una cifra da capogiro.

“Tutto ha origine quando l’anziana riceve una telefonata da uno pseudo consulente che le propone di investire delle somme di denaro sulle cripto valute. Convinta della bontà dell’iniziativa decide di iscriversi alla piattaforma che le viene indicata effettuando un primissimo bonifico da 150 euro. Da quel momento in avanti – spiega l’associazione – scattano tutta una serie di scaltri e criminali ’aiuti’ che il truffatore le metteva a disposizione per effettuare i bonifici, come la condivisione del proprio monitor con il falso consulente. Da questa vicenda – fa presente il Codacons – i cittadini dovrebbero trarre l’insegnamento di non fidarsi mai delle proposte che giungono via telefono, via mail ecc.

E’ sempre necessaria una verifica attraverso la propria banca, attraverso un proprio avvocato o una associazione di consumatori come il Codacons”. Il Codacons si rivolge quindi agli istituti di credito, chiedendo “a mero titolo di cortesia nei confronti dei loro clienti, in presenza di bonifici da conti correnti, che di solito non operano se non per il pagamento delle utenze telefoniche o poco altro, di predisporre un protocollo che allerti i loro clienti in via prudenziale”.