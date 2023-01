Truffa da 4mila euro a un 70enne malato

Quattro persone residenti nelle province di Cuneo, Modena, Ravenna e Treviso sono state denunciate per riciclaggio dai carabinieri di Verbania. Secondo gli inquirenti, sarebbero coinvolte in una truffa da 4.000 euro ai danni di un anziano di 70 anni residente nel Verbano. L’indagine è partita dalla sua denuncia, dal momento che, avendo bisogno di diecimila euro per sottoporsi ad alcune cure mediche, si era rivolto a una pagina su Facebook che proponeva prestiti a condizioni apparentemente vantaggiose. Prima di erogare la somma pattuita, i gestori della pagina hanno convinto il 70enne a versare 4mila euro in due tranche, adducendo diverse scuse. Non ricevendo la somma, e capendo di essere stato truffato, l’anziano si è quindi rivolto ai carabinieri.