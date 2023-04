Truffa del resto, negoziante ci casca ma scatta la denuncia

La Polizia locale di Carpi ha denunciato un uomo con l’accusa di truffa, perpetrata ai danni di un esercizio commerciale in occasione di un acquisto. Quella che si è consumata è la cosiddetta ‘truffa del resto’, così nominata perché la vittima viene indotta dal malvivente a restituire una somma ben superiore a quella dovuta. Le indagini sono partite dopo che un esercente ha presentato denuncia: a un cliente che aveva comprato beni per pochi euro, aveva dato un resto calcolato su una banconota di grosso taglio, da lui mostrata più volte; peccato però che non gliel’avesse davvero consegnata, ma solo indotto a crederlo, mediante una tecnica di distrazione. Gli agenti sono riusciti a individuare il cliente, e lo hanno denunciato per il reato di truffa. Il suggerimento della Polizia locale agli esercenti d’ogni tipo è di prestare la massima attenzione quando qualcuno vuol pagare con banconote di grosso taglio.