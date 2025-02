Truffa sventata da un’operatrice sanitaria

Se non l’avesse messa sul chi va là l’Operatrice Socio-Sanitaria che assiste sua sorella, una settantottenne di Sassuolo ci avrebbe rimesso la bellezza di 965 euro. A tanto ammontava, infatti, la somma di denaro che la signora stava per inviare, qualche giorno fa, a quella che credeva essere la figlia, e risulterà essere invece una truffatrice. E’ stata appunto l’operatrice a scoprire l’inganno che, come spesso succede in queste occasioni, era ben congegnato e sarebbe andato anche a buon fine senza l’intervento delle operatrici di Domus Assistenza che prestano servizio presso il Sad, il servizio di assistenza domiciliare, di Sassuolo. Stefania Casarini e Tatiana Koutnova avevano preso servizio, come tutti i giorni, nella casa in cui abitano due anziane sorelle, una delle quali allettata, "e quando siamo arrivate – racconta Casarini - la signora più giovane era molto agitata e ci ha spiegato che doveva recarsi in banca perché aveva ricevuto un messaggio in cui la figlia le chiedeva aiuto. La figlia le aveva detto di aver perso il telefono e scoperto, contemporaneamente, di avere il bancomat bloccato". Adducendo altri problemi tecnici, la (presunta) figlia le diceva che l’unica soluzione era acquistare un nuovo telefono.

"Per questo le ha detto che si trovava in un negozio di cellulari dove era in offerta un iPhone dal costo di 965 euro, proprio la somma che la figlia chiedeva alla madre di anticiparle su una carta prepagata Postepay di cui allegava una foto". La signora si era già recata in un ufficio postale, ma non è riuscita a inviare il denaro e quindi voleva farlo tramite banca. Insospettita l’Oss di Domus Assistenza ha consigliato alla donna di chiamare il genero, cioè il marito della figlia. Contattato, l’uomo ha smentito che la moglie avesse perso il telefono e spiegato che non rispondeva alle telefonate della madre solo perché era presumibilmente impegnata al lavoro. "La vicenda si è facilmente chiarita e – aggiunge Casarini - la sorella della nostra assistita non è caduta nella trappola. Se ne sentono tante di queste storie, ma stavolta è andata bene e la signora ci ha ringraziato. Noi sappiamo che il nostro lavoro non consiste solo in un supporto socio-assistenziale, ma in una più ampia tutela delle persone e famiglie che ci accolgono nelle loro case".

