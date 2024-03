Truffa una pensionata: arrestata. Atti falsi per simulare guai giudiziari. Così ha sottratto 120mila euro

Attraverso un’amica si era fatta presentare come collaboratrice domestica. Una volta ottenuta la fiducia della vittima, si era finta una dottoressa plurilaureata e aveva spiegato all’anziana che contro di lei pendevano diverse controversie giudiziarie. Per questo motivo era riuscita a convincerla a farsi consegnare parecchi soldi, prospettandole di porre rimedio ai suoi guai. In realtà si sarebbe intascata in questo modo almeno 120mila euro. Sono scattate così le manette nei confronti di una modenese 50enne, domiciliata a Castelfranco e accusata di truffa aggravata e falso in atto pubblico nei confronti di un’anziana e di una sua parente. Una delle due donne, cadute nel tranello dell’indagata, è centenaria. Mercoledì, su delega della procura infatti gli agenti della squadra Mobile e la Guardia di Finanza hanno ammanettato la 50enne ed effettuato un sequestro preventivo nei confronti della stessa fino a concorrenza della somma di poco più di 120 mila euro, in esecuzione di ordinanza cautelare e decreto di sequestro preventivo emessi dal Gip. Mercoledì è scattata la perquisizione nell’abitazione della 50enne, a Castelfranco e ieri la donna, davanti al giudice, alla presenza del proprio legale, avvocato Mauro Molesini si è avvalsa della facoltà di non rispondere. La procura aveva chiesto la misura cautelare in carcere nei confronti della 50enne ma il gip ha disposto i domiciliari. L’indagine, complessa, della polizia e della finanza era iniziata nel 2023 nell’ambito del contrasto del fenomeno delle truffe perpetrate in danno di persone anziane e fragili. Era stato un istituto di credito a segnalare alla questura come il conto di un’anziana cliente, la centenaria, fosse stato prosciugato in breve tempo. La presunta truffatrice, infatti, si sarebbe intascata tutti i risparmi della vittima. L’indagata, presentandosi prima come colf e poi come dottoressa plurilaureata, aveva infatti informato falsamente l’anziana dell’esistenza di controversie giudiziarie pendenti dinnanzi a diverse autorità giudiziarie.

"Me ne occupo io" le aveva promesso l’indagata creando (secondo le indagini) documentazione giudiziaria contraffatta che esibiva alla vittima facendole apparire come dovute spese legali e sanzioni pecuniarie in realtà inesistenti. In questo modo la 50enne si sarebbe via via appropriata del denaro della pensionata per una somma di circa 120mila euro. Prelievi dal conto corrente ma anche assegni che hanno insospettito l’istituto di credito.

Le attività investigative, realizzate attraverso l’audizione di numerose persone informate sui fatti e l’esame di documentazione bancaria, hanno consentito di mettere in luce la condotta fraudolenta dell’indagata, volta a circuire la vittima della truffa approfittando della sua vulnerabilità. La 50enne, tra l’altro, in passato aveva già patteggiato la pena ad un anno e nove mesi di carcere (pena condonata) per fatti accaduti nel 2006, per il reato di concussione. Nel capo di imputazione della sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Bologna, veniva contestato all’imputata di essersi presentata dalle vittime, in qualità di pubblico ufficiale, per riscuotere il pagamento di cartelle esattoriali già notificate. All’epoca, infatti, la donna era stata nominata da una ditta esterna del tribunale per la notifica degli atti giudiziari ma, in realtà, esigeva dalle vittime il pagamento di cartelle esattoriali, intascandosi poi le somme.

Nel corso delle perquisizioni svolte nella sua abitazione sono stati recuperati e sequestrati preventivamente quasi 4.500 euro in contanti, nonché sequestrati documenti rilevanti ai fini della prova.