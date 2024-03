Truffa un’anziana: arrestata cinquantenne, sequestrati 120mila euro

Modena, 21 marzo 2024 – Una cinquantenne di Castelfranco è stata arrestata, e ora si trova ai domiciliari, per aver truffato a Modena una anziana ultranovantenne. Nei suoi confronti le ipotesi di reato sono truffa aggravata e falso in atto pubblico, 120mila euro circa la somma ora sotto sequestro preventivo. L’indagine, coordinata dalla procura di Modena, è stata condotta dalla squadra mobile e dalla guardia di finanza. La cinquantenne, presentandosi come dottoressa plurilaureata, avrebbe truffato l’anziana prospettando l’esistenza di pendenze giudiziarie, creando documentazione giudiziaria contraffatta che attestava falsamente somme di denaro da pagare. Il campanello d’allarme è scattato quando la banca ha contattato il 112 segnalando che il conto della vittima si stava riducendo in modo repentino quanto sospetto. La 50enne aveva già patteggiato una pena, poi condonata, di 1 anno 9 mesi per concussione. Fatti de 2006: nella qualità di pubblico ufficiale, ovvero quale messo notificatore straordinario nominato dal concessionario alla riscossione dei tributi, aveva ottenuto il pagamento di cartelle esattoriali già notificate, soldi che ovviamente non le spettavano. Nel corso delle perquisizioni conseguenti l’arresto, sono stati recuperati nell’abitazione della 50enne contanti per 4.500 euro.