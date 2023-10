"Truffato dal consulente finanziario"

Gli ha affidato tutti i suoi risparmi perché di lui si fidava da sempre. In fondo quella era la banca di famiglia. Quando però ha controllato, dopo diverso tempo, che i fondi teoricamente investiti fossero ancora in suo possesso, si è reso conto che il conto corrente collegato al portafoglio-titoli era in rosso. Cinquantamila euro, un gruzzoletto accantonato per esigenze familiari, sparito nel nulla. E’ quanto denunciato da un medico che ha appunto presentato una denuncia-querela per truffa, attraverso i propri legali Guido Sola ed Elisa Parenti, al fine di recuperare il denaro. Il dottore e cliente della banca si era sentito pregare dall’amico dirigente, nel 2019, di ‘investire’ i suoi risparmi in un fondo affinchè l’amico dirigente potesse lucrare i premi che, a suo dire, l’istituto prometteva ai propri manager in questi casi. A quel punto il dottore aveva sottoscritto la necessaria documentazione, senza accorgersi che, nel raccogliere le sue firme, l’amico dirigente aveva raccolto altresì una firma, non dovuta, su un modulo di richiesta di emissione di assegni circolari poi utilizzati per trasferire i denari a complice compiacente. Il medico ogni tanto si interfacciava col dirigente per ottenere informazioni circa il proprio investimento e più volte avrebbe ottenuto rassicurazioni in merito fino a che, ad agosto dello scorso anno, non era venuto a sapere che il dirigente in questione aveva tentato il suicidio a causa di alcuni problemi legati alla propria attività’. "A quel punto ho controllato il mio conto – spiega il medico – e mi sono reso conto che non avevo più un soldo". Attraverso i propri legali il cliente avrebbe tentato una mediazione con l’istituto di credito che, ad oggi, non sarebbe approdata a nulla. "Mi sono recato a casa sua – spiega il medico – dopo ‘l’incidente’ per chiedergli spiegazioni sull’accaduto ma la vicenda non è chiara".

Valentina Reggiani