Truffava anziani, viene allontanato

Avvicinava persone anziane per cercare di truffarle con la scusa del "vecchio amico": la polizia locale lo ha identificato ed allontanato dal territorio. Venerdì più cittadini hanno segnalato alla sala operativa della polizia locale di Sassuolo la presenza di un uomo, alla guida di un Doblò di colore blu, che si aggirava nel parcheggio dell’Ospedale importunando persone anziane. Le avvicinava, facendo finta di essere un amico di vecchia data, per poi chiedere loro di salire sul veicolo per visionare del vino da lui venduto e, infine, chiedere loro denaro. L’uomo, italiano di più di 60 anni residente ad Afragolaera già gravato da numerosi precedenti.