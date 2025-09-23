Truffe smascherate, chiedeva soldi in ospedale ai parenti dei pazienti

Modena, 23 settembre 2025 – “Ho chiesto aiuto a tutti ma non sono stato ascoltato e non sapevo più come fare : ho una pensione di mille euro, l’affitto da pagare e una moglie invalida. Quasi a prendersi gioco di me, mi hanno ‘concesso’ un assegno familiare di 35 euro al mese. Cosa avrei dovuto fare?”.

E’ così che si è giustificato un pensionato arrestato per truffa dopo che, giovedì scorso, è stato sorpreso mentre avvicinava i parenti di alcuni pazienti di un ospedale cittadino, fingendosi un conoscente o amico di amici per poi farsi consegnare denaro; banconote da cinquanta o cento euro. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo – un 80enne – disponendone l’immediata liberazione e senza adottare misure cautelari. Il giudice si è quindi riservato nel merito.

L’uomo – rappresentato dall’avvocato Rossella Lioia – ha raccontato una storia di disagio, di sofferenza legata anche alle condizioni della moglie disabile. A suo dire, i servizi sociali, pur contattati non avrebbero preso in carico la situazione. Si tratta però di un ‘recidivo’: non è la prima volta che l’imputato avvicina parenti di pazienti negli ospedali cittadini, findendosi un conoscente o un amico per poi chiedere somme di denaro. Le truffe, infatti, l’anziano le avrebbe messe a segno lo scorso anno al Policlinico ma anche fuori provincia e sempre con lo stesso escamotage: avvicinando i parenti spesso in lacrime per situazioni drammatiche legate ai propri congiunti. L’azienda ospedaliera, qualche tempo fa, aveva anche messo in guardia gli stessi pazienti e familiari rispetto alla presenza di un soggetto che, fingendosi parente prossimo, appunto, o appartenente ad un’associazione benefica cercava di farsi consegnare somme di denaro. In questo caso nei confronti dell’80enne è scattato l’arresto, ieri convalidato dal giudice.

Sempre ieri, è andata in scena un’altra truffa simile per modalità: “Mi servono i soldi per i farmaci e per riuscire a curare mia figlia. E’ molto malata”. E’ con questa vile scusa che un marocchino di 34 anni è riuscito per giorni a farsi consegnare da un anziano – un uomo di 89 anni – svariate somme di denaro per un importo complessivo di 700 euro. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata truffa continuata mentre il complice, un coetaneo italiano, è stato denunciato. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Finale Emilia ed è stato un agente di polizia fuori servizio, vicino di casa della vittima, a far scattare la segnalazione dopo aver assistito alla richiesta di denaro da parte dei due balordi. Infatti, quando l’anziano ha risposto all’agente che ‘stava aiutando’ economicamente lo sconosciuto, il poliziotto ha subito chiamato i colleghi dell’arma.

Le manette ai polsi dello straniero sono scattate domenica sera quando, appunto, i carabinieri di Finale Emilia sono intervenuti nell’abitazione dell’anziano.