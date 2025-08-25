Truffe telefoniche, il Codacons: "Cento segnalazioni al mese. Bene il nuovo filtro, ma non basta"

Modena, 25 agosto 2025 – Sono entrate in vigore una settimana fa le nuove regole sul telemarketing che introducono il blocco delle chiamate da numeri fissi italiani falsificati (in realtà provengono dall’estero). Lo stop imposto dall’Agcom – che dal 19 novembre sarà esteso anche alle chiamate indesiderate da numero mobile provenienti dall’estero – mira a contrastare lo spoofing, ovvero la tecnica che altera il numero di chi chiama per nasconderne l’identità. Una novità che – ha fatto sapere il Codacons – sembra positiva, ma non risolutiva. Come ha sottolineato il vice presidente regionale di Codacons, Fabio Galli, infatti, le truffe sono sempre più sofisticate e in costante evoluzione. Pertanto, è importante che i consumatori mantengano alta l’attenzione.

Telemarketing e truffe. Qual è la situazione a Modena?

"Ogni mese lavoriamo su un centinaio di truffe o tentativi di truffa. Le frodi cambiano costantemente: siamo passati dalle chiamate per cambiare il contratto telefonico, della luce o del gas, a raggiri che propongono trading online, truffe bancarie, fino alle famose telefonate in cui si finge l’incidente di una persona per richiedere denaro ai parenti. E questo è un fenomeno disastroso soprattutto per gli anziani, che sono i soggetti più esposti".

Quali sono i tentativi di truffa più subdoli che vi sono stati segnalati?

"A mio avviso, le frodi più odiose sono quelle in cui le vittime ricevono una telefonata da un numero che sembra corrispondere a quello della propria banca: si fidano e finiscono per fornire dati sensibili. Abbiamo registrato casi di persone che hanno perso anche centinaia di migliaia di euro. Un’altra truffa sempre più diffusa riguarda le polizze assicurative: spesso, in prossimità della scadenza dell’assicurazione auto, arriva la telefonata di uno pseudo agente che propone un contratto apparentemente più conveniente e, nella speranza di risparmiare, molti cadono nella trappola. Molto grave è anche ciò che accade dopo: chi rimane vittima di una frode viene tempestato per mesi da mail, messaggi su WhatsApp e telefonate di ogni genere: segno che i suoi dati personali finiscono in un circuito che i truffatori si scambiano tra loro".

Secondo lei è corretto passare il messaggio che ogni chiamata commerciale sia una potenziale truffa?

"Il messaggio è quello: attualmente, ogni chiamata potrebbe nascondere una truffa e per proteggersi i consumatori devono saperlo. Mi dispiace per chi nella propria attività deve fare uso del telefono: dovrà essere ancora più trasparente e professionale, perché si muove in un mercato dove le persone in malafede sono molto numerose".

Perché, a vostro avviso, le nuove regole imposte da Agcom non bastano?

"Il problema è che i truffatori sono sempre un passo avanti: sono tecnologicamente evoluti e non hanno bisogno di rispettare protocolli o procedure, a differenza dell’Agcom che, per adottare un provvedimento, deve seguire una lunga trafila burocratica. Se è vero che nella maggior parte dei casi i truffatori operano da altre nazioni, resta il fatto che spesso non si riesca ad agire nemmeno per contrastare le frodi più semplici".

Che consiglio potrebbe lasciare ai lettori?

"È indispensabile che chiunque riceve una telefonata non prenda nessun impegno immediato. La risposta può essere: ’Sono impegnato, mi richiami fra un’ora’. In quel lasso di tempo bisogna chiedere consiglio a una persona fidata: un amico, un avvocato, le forze dell’ordine o le associazioni a tutela dei consumatori. A tal proposito anche il Codacons ha attivato un numero verde".