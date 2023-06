Truffò decine di anziani, condannato a due anni

Convinse numerosi anziani ad affidargli i risparmi di una vita, promettendo loro importanti investimenti e, ovviamente, lauti guadagni. In realtà si intascò fino all’ultimo euro, gettando una ventina di famiglie nella disperazione. E’ stato condannato ieri a due anni e mezzo di carcere, pena non sospesa il noto ex promotore finanziario Marcello Solmi, vignolese di 53 anni accusato di aver truffato tra il 2013 e il 2018 una ventina di anziani, che avevano affidato a lui appunto i risparmi di una vita. Parliamo di cifre ingentissime se si pensa che ad esempio una delle pensionate vittime gli aveva messo tra le mani 400mila euro. La procura aveva chiesto sei anni per l’imputato. Il complice, invece, è stato condannato ieri a sei mesi, pena sospesa condizionata al risarcimento del danno. Il giudice Mazza ha statuito circa 300mila euro di risarcimenti oltre a varie provvisionali. Parti civili al processo anche i parenti di una 60enne che nel 2018 si tolse la vita. I figli e il marito della vittima – difesi dagli avvocati Fabio Bazzani e Rosanna Brogneri (nella foto), che ha sostenuto l’accusa – hanno invocato per lungo tempo giustizia. La donna, infatti, consegnò all’imputato circa 250mila euro per poi rendersi conto di essere rimasta senza un soldo. La camera di consiglio, ieri, è durata oltre quattro ore. "Il signor Solmi oltre ai miei assistiti aveva truffato numerosi anziani – sottolinea l’avvocato Bazzani - la sentenza non restituisce il bene patito ma la famiglia Boschetti, che io assisto appunto è andata fino in fondo per evitare che vicende del genere possano ripetersi".