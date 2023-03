"Truffò decine di anziani Spariti i risparmi di una vita"

Era riuscito a convincere i propri clienti, quelli anziani e più fragili, che i loro investimenti sarebbero lievitati nel tempo. In realtà si sarebbe intascato tutti i loro risparmi: non parliamo di qualche migliaia di euro ma di cifre vicine al milione. Una delle clienti dell’ex promotore finanziario di Vignola nel 2018 sarebbe arrivata a togliersi la vita, dopo aver capito di aver perso tutti i soldi della sua famiglia. E’ entrato ieri nel vivo, davanti al giudice Mazza il processo che vede imputato per truffa un ex promotore finanziario di Vignola di 53 anni. Ieri mattina, infatti, quasi tutte le presunte vittime dell’uomo – complessivamente una ventina – hanno testimoniato in aula. La sentenza è prevista per il cinque aprile. Parliamo di una vicenda che ha origini lontane se si pensa che già nel 2014 la Consob adottò nei confronti dell’imputato un provvedimento di sospensione sanzionatoria dall’attività, a seguito delle anomalie segnalate da diversi clienti. In seguito, però, era venuto appunto a galla un ‘quadro’ ben più grave: secondo le indagini della finanza, infatti, l’ex promotore finanziario avrevve truffato tra il 2013 e il 2018 una ventina di anziani che avevano affidato a lui ogni risparmio. Parliamo di cifre importanti se si pensa che, ad esempio, una delle pensionate vittime ha messo nelle mani del presunto truffatore 400mila euro. L’imputato aveva iniziato l’attività come consulente finanziario per conto di un importante gruppo bancario e, una volta sospeso, si era ‘ritirato’ portandosi dietro però il ‘portafogli clienti’. Acquisita la fiducia dei tanti pensionati, l’ex promotore, secondo le accuse aveva infatti iniziato a gestire il loro patrimonio facendo firmare assegni su assegni. Una volta che i clienti chiedevano di disinvestire il denaro, inizialmente l’uomo utilizzava quello di un altro investitore per risarcirli. Qualche tempo dopo, però, l’ex consulente aveva smesso di rispondere al telefono, rendendosi irreperibile.

Ieri in aula erano presenti anche i parenti della 60enne che nel 2018 si tolse la vita. I figli e il marito della vittima – difesi dall’avvocato Fabio Bazzani – chiedono giustizia. La donna, infatti, consegnò all’imputato circa 250mila euro: i risparmi di tutta la famiglia. Quando si rese conto che non avrebbe mai più rivisto quei soldi, decise – secondo la famiglia – di compiere il gesto estremo: infatti poco prima cercò di contattare telefonicamente e almeno cinque volte proprio l’ex consulente. Nei confronti dell’imputato era stata presentata dai familiari della donna anche una denuncia per istigazione al suicidio o morte come conseguenza di altro reato, che è stata però archiviata.

I militari della guardia di finanza di Vignola, negli anni, sono riusciti a chiudere il cerchio attorno all’uomo ricostruendo tutti i rapporti finanziari. Fondamentale nel procedimento anche l’impegno degli avvocati Bazzani e Brogneri. "Il rapporto con i miei genitori era iniziato vent’anni fa – spiega la figlia di due anziani coniugi – gli avevano affidato 250mila euro che ovviamente sono spariti". "Prometteva di farci guadagnare ma non abbiamo mai visto i nostri soldi – spiega una delle vittime – nel 2016 gli avevamo consegnato 70mila euro e continuava a dirci che i soldi crescevano.

Quando abbiamo capito che ci stava ingannando, abbiamo cercato di parlargli ma poco dopo ha smesso di risponderci al telefono. Abbiamo perso tutto".

Valentina Reggiani