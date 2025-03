Trump e la guerra ’commerciale’: "Dazi, scenario preoccupante"

L’imminente introduzione di nuovi dazi da parte dell’amministrazione statunitense potrebbe rappresentare un duro colpo per l’economia modenese. A partire dal 2 aprile, una ‘tassa’ del 25% potrebbe colpire diversi prodotti con conseguenze particolarmente pesanti per i settori chiave del territorio. I dati dell’Ufficio Studi della Cna di Modena confermano il ruolo centrale del mercato americano per l’export modenese: nei primi nove mesi del 2024, gli USA hanno acquistato prodotti per 2,4 miliardi di euro (+7,8% rispetto all’anno precedente). I comparti più colpiti sarebbero l’automotive, la meccanica, la ceramica e l’agroalimentare. "Finché la situazione non sarà definita – commenta Claudio Biondi, presidente del Consorzio Tutela Lambrusco –, preferiamo non fare pronostici. Tutto dipenderà da come evolverà la situazione, ma fino a che non si avranno notizie certe, non val la pena fasciarsi la testa. Sicuramente monitoriamo l’evoluzione dello scenario con attenzione: del totale di oltre 150 milioni di bottiglie, tra le sei Doc di Modena e Reggio e l’Igt, circa il 60% prende la strada dell’export e gli Usa sono il primo mercato estero per i vini Lambrusco".

L’esposizione ai dazi per Modena sarebbe infatti particolarmente alta: il 17,3% dell’export locale è destinato agli Stati Uniti, una quota ben superiore alla media nazionale (8,5%) e regionale (12,7%). Preoccupato Davide Frascari, presidente del Consorzio Tutela Vini Emilia, che sottolinea l’importanza dell’export per le produzioni Igt: "Se per le Doc è importante l’export, per l’Igt Emilia Lambrusco è fondamentale, perché le percentuali delle esportazioni sfiorano il 75%. Certamente l’applicazione di dazi sarebbe un grosso freno all’export e spero che l’Europa e in particolare i vertici politici del nostro paese (primo esportatore di vino negli Stati Uniti) difendano e tutelino il lavoro che c’è dietro la nostra filiera; un aspetto che va oltre quello economico, perché rappresenta migliaia di posti di lavoro".

Anche per l’eccellenza modenese dell’aceto balsamico l’aumento delle tasse di esportazione sarebbe un duro colpo. Resta focalizzata sul presente la presidente del Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena, Mariangela Grosoli: "C’è preoccupazione trasversale, ma c’è anche sano realismo: di proclami come questi il presidente degli Stati Uniti ne ha già fatti molti, aspettiamo di vedere i provvedimenti. Al momento evitiamo di fasciarci la testa, anche perché ci sono preoccupazioni ben più urgenti e certe. Penso ad esempio ai prodotti definiti ‘balsamici’ che dilagano in Europa. Negli Stati Uniti non abbiamo protezione, in Europa dovremmo averla ma non c’è e né giudici né amministrazioni stanno affiancando il Consorzio in questa battaglia contro i prodotti denominati balsamici che nulla hanno a che fare con quelli certificati".

Ottavia Firmani