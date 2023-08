Tuffi, trekking e braciole La grigliata è a due passi

Braciole, costine, salsicce a sazietà, per pranzo e per cena. Troppo costoso pernottare fuori porta, la grigliata di Ferragosto è meglio sotto casa. Cresce il numero di modenesi che rispetto agli anni passati hanno prenotato nei locali della provincia e nei tanti ristoranti e agriturismi aperti che offrono menu di carne a prezzi abbordabili. Ai Laghi Anna, a Cortile, hanno organizzato coperti per un totale di 150 persone, "tavoloni da 15 persone a cui sarà data la possibilità di scegliere tra menu fisso o alla carta piatti della cucina tradizionale: dalle tagliatelle allo gnocco con salumi, passando per la tradizionale grigliata". Abbuffata assicurata anche alla Pattaya di Camposanto dove sono attese 400 persone, più dell’anno scorso: "Siamo una piscina – spiega Linda, che ha contribuito a organizzare la giornata - da noi hanno prenotato alcune famiglie, ma per lo più gruppi dai 25 ai 50 anni". L’offerta di Ferragosto prevede il ’Bbq Party - all you can eat’, con costine, pancetta, salsiccia, coppone, alette di pollo "e per cena Gran porchetta’: tutto a 28 euro incluso l’ingresso in piscina. "Cominciamo dalla mattina, la piscina apre alle 9, e si va ad oltranza fino a sera, l’aperta piscina è prevista per le 9, la chiusura alle 24". Ottima risposta anche a La Villa di Campogalliano e all’Antica trattoria della Partecipanza a Nonantola: le prenotazioni sono rispettivamente una cinquantina e 150. Per il menu di Ferragosto a La Villa ci bruschette, tris di primi, grigliata, tagliata, dolce bevande e amaro da 35 euro.

Strapieni per Ferragosto anche gli agriturismi in Appennino. "Siamo al completo – dice Francesca Sorbelli dell’Agriturismo Viecave a Pavullo –. Proponiamo un menu con piatti tipici, crescentine, pasta fresca, due secondi e così via. Noi siamo vicini a Pavullo, ma in campagna, per cui, al pomeriggio gli ospiti possono stare all’esterno. C’è chi gioca a carte, chi si gode il fresco. Il posto si presta. La casa è antica e all’interno c’è molto fresco, si sta bene, perché le mura larghe tengono il caldo e anche il freddo, non c’è bisogno di aria condizionata. Abbiamo una tipologia di clientela che ci conosce, siamo aperti da 34 anni".

Indaffaratissimi all’Agriturismo la Cervarola al Lago della Ninfa, di Sestola. "Lavoriamo discretamente – ci dicono -, luglio è andato molto bene. Sono giornate infernali". Soddisfatta anche Luciana Migliori dell’Agriturismo la Civetta sulle colline di Montombraro di Zocca. "Per i giorni di Ferragosto non c’è problema, domani siamo pieni, anzi, abbiamo dovuto rifiutare persone".

C’è soddisfazione anche alla Fattoria Il Cotto, Via Mingolino a Montese. "Stiamo andando bene, in linea come gli altri anni - conferma la titolare Nada Zanardi -. Per Ferragosto siamo pieni e qualche domenica fa abbiamo dovuto non accettare clienti. Si va a giornate, in alcune c’è molta richiesta e in altre meno. I nostri clienti di solito si fermano al pomeriggio, possono fare passeggiate nel verde, abbiamo gli animali e giochi per i bambini. Facciamo anche fattoria didattica e abbiamo il centro estivo per i bambini".

Gianpaolo Annese

Walter Bellisi