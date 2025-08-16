Si tuffa nel bacino idrico e non riemerge, disperso un 24enne

Modena, 16 agosto 2025 – Dramma di Ferragosto per un 24enne , di origine romena e residente a Modena, che risulta d isperso dopo essersi tuffato in un bacino idrico nella località Mondine di Moglia, in provincia di Mantova. I vigili del fuoco di Mantova e i sommozzatori di Bologna, questa mattina, hanno scandagliato ancora i fondali dello specchio d'acqua attorno all'impianto idrovoro Mondine ma del 24enne ancora nessuna traccia.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 15 agosto, intorno alle 17. Il giovane era in compagnia di alcuni amici e dopo aver pescato nel tardo pomeriggio si sono tuffati in acqua per un bagno ristoratore, nelle acque antistanti l'impianto idrovoro della zona. Ma è stato l'unico a non riemergere. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, contattando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Moglia, insieme a squadre dei Vigili del fuoco di Suzzara e Mantova. Per aiutare nelle ricerche, sono intervenuti a supporto i vigili del fuoco di Bologna e Milano, e un elicottero. Le ricerche sono proseguite, senza esito, fino alle 2.30 di notte e sono poi riprese stamattina. L'area dell'incidente si trova nei pressi dell'impianto idrovoro di Mondine, parte del sistema di bonifica Parmigiana-Moglia.