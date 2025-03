Tuffo nel passato, festa vintage al Cimone per chiudere la stagione

Il 23 marzo ritorna la divertente manifestazione sulla neve Style2style, l’evento vintage del Cimone, promosso dalla campionessa Barbara Milani fondatrice e presidente di ‘In2TheWhite, Lo sci per tutti’, il sodalizio che ha l’obiettivo di aprire il mondo della neve a tutti e persegue la filosofia di non far sentire nessuno a disagio all’interno di un gruppo fatto di persone che a diversi livelli si pongono chiari obiettivi di crescita.

Il 23 di marzo Barbara aspetta tutti anni in abiti d’epoca per salutare la stagione con un vero e proprio tuffo nel passato, a una festa dello sci che vedrà premiati i candidati che meglio interpreteranno tecnica e abbigliamento dei mitici anni ‘80 e ‘90. È gradito l’abbigliamento d’epoca anche agli spettatori.

Le iscrizioni si aprono alle 9,30 al rifugio Zambelli (Cimoncino di Fanano). L’organizzazione consiglia di parcheggiare al Cimoncino perché l’evento potrebbe proseguire oltre la chiusura degli impianti.

A tutti i partecipanti sarà consegnata una tessera da timbrare in vari checkpoint dislocati nella ski area del Cimone, oltre al gadget di partecipazione e il pettorale che permetterà di partecipare al contest che sarà strutturato con una sciata in campo libero con lo stile anni ‘80 e ‘90, e una sfilata. Verrà giudicato il miglior interprete sia sciistico che dell’abbigliamento. La restituzione delle tessere timbrate, la consegna degli scaldacollo vintage e del pettorale per la partecipazione al contest è fissato alle 14,30, mentre alle inizierà la gara di stile e della contestuale sfilata. Alle 16,30, al rifugio Zambelli, premiazioni e musica anni ’80 e ’90 con Topo Dj. Costo dell’iscrizione euro 15. L’incasso sarà devoluto in beneficenza.

w. b.