"Tumori e farmaci, Modena all’avanguardia"

di Paolo Tomassone "Cercaredi soddisfare i bisogni assistenziali dei pazienti oncologici offrendo loro tutte le risorse terapeutiche possibili". E al tempo stesso provare a "contenere il più possibile i costi" dei farmaci costosissimi "per far sì che il sistema sia più sostenibile". È uno degli obiettivi su cui si impegnerà il gruppo di lavoro istituito dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) in ambito onco-ematologico come supporto tecnico alla commissione tecnico scientifica sul corretto utilizzo dei farmaci e sulle sperimentazioni. Della commissione, che si riunirà per la prima volta il 20 gennaio, è entrato a far parte il dottor Giuseppe Longo, direttore del Dipartimento di oncologia ed ematologia dell’Azienda ospedaliero–universitaria di Modena e dell’Oncologia medica del Policlinico. Assieme a lui altri nove professionisti oncologi e un rappresentate dei pazienti. Dottor Longo, le decisioni di Aifa terranno conto di ciò che questo gruppo di esperti suggerirà per le strategie di immissione in commercio e disponibilità dei farmaci? "Esatto. Questi gruppi hanno una grande importanza perché portano all’interno di una governance centrale l’esperienza di chi tutti i giorni ha a che fare con pazienti che hanno queste problematiche, quindi conosce una realtà quotidiana di pazienti oncologici che hanno bisogno di cure per le malattie". Quindi l’esperienza modenese avrà...