Tumori infantili, si guarisce nell’82% dei casi

A Modena sono circa trenta i casi di pazienti affetti da neoplasie infantili che dal territorio provinciale, ma in alcuni casi anche italiano e fuori nazione, si rivolgono all’Oncoematologia Pediatria dell’Aou. La Pediatria del Policlinico si prende cura da sempre dei tumori infantili, fin dal 1960, anno a cui si fanno risalire i primi registri, pur in assenza, allora, di cure efficaci. "Prenderci cura dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie – spiega Pier Luca Ceccarelli, direttore della Chirurgia Pediatria e del Dipartimento Materno Infantile – è una delle attività fondamentali che impegna medici, chirurghi e personale infermieristico. È importante ricordare i tanti passi avanti fatti in questi anni e le sfide ancora aperte". Il Policlinico collabora strettamente con Aseop che ha un forte ruolo di supporto sia tramite donazioni che con l’aiuto offerto alle famiglie grazie anche alla Casa di Fausta, fondamentale per ospitare chi viene a Modena per curarsi.

"In Italia – spiega Lorenzo Iughetti (nella foto), direttore della Pediatria e della Pediatria ad Indirizzo Oncoematologico – si ammalano circa 1500 bambini all’anno (0-14 anni) e 900 adolescenti (14-18 anni). I notevoli progressi avvenuti negli ultimi decenni nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica hanno portato ad un progressivo miglioramento della sopravvivenza nel corso degli anni, permettendo così di guarire ad un numero sempre crescente di pazienti. Le patologie più frequenti nei bambini sono le leucemie, seguite da tumori cerebrali, linfomi, neuroblastomi, sarcomi, tumori ossei e renali; negli adolescenti i linfomi di Hodgkin, seguiti da carcinomi della tiroide, leucemie, tumori a cellule germinali, linfomi non-Hodgkin, melanomi, tumori cerebrali, sarcomi delle parti molli, tumori ossei, tumori renali e tumori epatici. La probabilità di guarigione a 5 anni dalla fine delle terapie è dell’82% per i bambini e dell’86% per gli adolescenti".