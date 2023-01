Tumori, spazio al robot chirurgo "È molto più sicuro ed efficace"

di Alberto Greco

Sempre più sicure le moderne tecnologie mininvasive impiegate negli interventi chirurgici che si rivelano anche più performanti. E questo pure in casi complessi come la resezione del carcinoma epatocellulare (HCC) di cui la Struttura complessa di chirurgia oncologica epato-bilio-pancreativa e chirurgia dei trapianti di fegato dell’Azienda ospedaliero universitaria di Modena, diretta dal professor Fabrizio Di Benedetto, rappresenta un’avanguardia europea.

Proprio il gruppo di professionisti modenesi si è reso protagonista mettendo recentemente a confronto i risultati e il successo di resezioni di fegato per tumore primitivo effettuate con la chirurgia robotica con quelle eseguite a cielo aperto. Grazie a studi comparativi del loro studio dal titolo ’Safety and Efficacy of Robotic vs Open Liver Resection for Hepatocellular Carcinoma’ si evince che gli interventi con approccio robotico sono più sicuri e maggiormente efficaci. "L’approccio chirurgico robotico, grazie alla precisione e alla delicatezza nella manipolazione dei tessuti, – spiega il professor Di Benedetto – permette di trattare pazienti affetti da epatocarcinoma anche con epatopatia avanzata, contribuendo ad espandere il numero di pazienti che possono accedere ad un trattamento radicale, i quali non avrebbero alternative terapeutiche. Inoltre, ha dimostrato sicurezza ed efficacia anche sul piano oncologico a lungo termine rispetto allo standard attuale a cielo aperto, riducendo inoltre il dolore post-operatorio e minimizzando le cicatrici chirurgiche". In un arco di tempo decennale, tanto si è protratto lo studio, sono stati presi in esame circa 400 pazienti e sono stati confrontati, dopo corrispondenza del punteggio di propensione, 106 pazienti sottoposti a Resezione Epatica Robotica e 106 pazienti sottoposti a Resezione Epatica a cielo aperto per epatocarcinoma – HCC. Va infatti considerato come chiarisce Di Benedetto che "non tutti i pazienti al momento della diagnosi sono tecnicamente operabili. A volte ci troviamo ad affrontare quadri molto gravi che richiedono la resezione di una porzione considerevole di fegato. In questi casi è necessario adottare strategie che, sfruttando la capacità del fegato di rigenerarsi, inducano la crescita della parte di fegato sana".

L’intervento che rappresenta questa filosofia chirurgica, di cui il gruppo del professor Di Benedetto ha portato a termine i primi casi al mondo, è chiamato Alpps (Associated Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy). Una procedura che si svolge in due tempi chirurgici: il primo prevede la divisione del fegato e la stimolazione della crescita del fegato sano, il secondo che prevede invece l’asportazione del fegato malato. "La tecnologia robotica – conclude Di Benedetto – ha numerosi vantaggi in questo particolare tipo di chirurgia, primo tra tutti una rapida ripresa del paziente: nella maggior parte dei casi viene dimesso dall’ospedale tra i due interventi ed è ridotto il rischio di complicanze".