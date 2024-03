"Turismo bianco, ecco il piano per il rilancio"

Il turismo bianco in crisi trova a Roma il sostegno della ministra Santanchè. Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sede del Ministero del Turismo a Roma, il tavolo di lavoro sugli Appennini con le associazioni di categoria del settore. Nel corso dell’incontro, che dà continuità a un lavoro iniziato lo scorso anno insieme agli operatori del comparto, il ministro Daniela Santanchè ha presentato le iniziative e le misure che il dicastero porterà avanti nei prossimi mesi "a sostegno – ha detto – di un segmento turistico strategico per l’economia nazionale e che si ritiene debba essere organizzato e gestito al meglio, specie nell’ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale".

Presenti rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore come Federfuni Italia rappresentata dal presidente Adrea Formento accompagnato da Luigi Quattrini presidente Federfuni Emilia Romagna, l’ass.ne Maestri di Sci rappresentati da Luciano Magnani e Anef Emilia Romagna rappresentata da Giuliano Grani. "Siamo assolutamente soddisfatti dell’incontro – dice Andrea Formento – sia per le risposte positive alle nostre problematiche che alle prospettive future di collaborazione col Ministero del Turismo. Un incontro positivo con risposte importanti anche nell’emergenza. Un Ministro attento e concreto rispetto alle istanze d provenienti dalle associazioni e dal territorio e pronto a dare considerazione ad una politica di sviluppo complessivo dell’Appennino".

E ancora: "Federfuni Italia esce da questo incontro pienamente soddisfatta – prosegue Formento – ma crediamo che tutto il sistema economico legato al turismo bianco ma non solo debba essere soddisfatto dall’elenco delle iniziative comunicate dal Ministro come obiettivi della propria attività programmatica. Ad esempio i potenziamenti degli impianti d’innevamento programmato, l’attenzione ai dipendenti del settore per i quali si studieranno formule di continuità lavorativa, poi la novità della sensibilizzazione alle scuole italiane per l’organizzazione di settimane bianche e verdi in Appennino". Per Luciano Magnani anche la promessa di un nuovo tavolo entro fine aprile con le sole rappresentanze dei maestri di sci. "Molto positivo l’incontro nel suo complesso, con un Ministro che ha capito le diverse peculiarità di Appennini ed Alpi, promettendo un Tavolo Permanente presso il Ministero. Da vera imprenditrice, Santanchè ha capito ed anche anticipato le risposte alle nostre problematiche, andando oltre i sostegni economici ma strutturalmente".

Nell’incontro si è infatti convenuto sull’importanza di lavorare alla costruzione di offerte turistiche maggiormente ampie e diversificate, e che quindi vertano su ulteriori punti di forza degli Appennini, quali artigianato, fauna ed eccellenze enogastronomiche locali. Con l’occasione, il ministro Santanchè, che si è detta soddisfatta del proficuo incontro odierno, al pari delle associazioni partecipanti, ha ricordato ai presenti l’importanza di salire a bordo dell’Hub digitale del turismo (italia.it), per cogliere le preziose occasioni di promozione a disposizione anche per le montagne dell’Appennino.

Giuliano Pasquesi