"Turismo bianco in crisi, servono i ristori"

Si terrà oggi al Ministero del Turismo di Roma la seconda edizione del ‘Tavolo Appennino’ convocato dalla ministra Santanchè, che affronterà nuovamente il tema specifico della seconda catena montuosa d’Italia e delle sue problematiche, acuite anche quest’anno da scarsità di nevicate. Già l’anno scorso Federfuni Italia fu uno dei promotori, insieme alle Regioni Emilia Romagna e Toscana. Il presidente Andrea Formento dell’Abetone sarà accompagnato dal presidente Federfuni Emilia Romagna Luigi Quattrini di Sestola, e dai rappresentanti delle Regioni appenniniche e delle altre associazioni di categoria, per perorare la necessità di veder nuovamente riconosciuta la possibilità di ottenere nuovi ristori per tutto il comparto economico legato al turismo invernale perché questa stagione per i suoi risultati economici negativi è seconda solo a quella della pandemia. Dice Formento: "Confidiamo in questi ristori, dopo i risultati ottenuti grazie al Tavolo Appennino dello scorso anno che ha portato a molte aziende del territorio veder riconosciuta la voglia di Investire (Bando Appennino) e Sostegno Economico per la mancanza neve delle festività natalizie 2022/23 (ristori Regione Emilia. Naturalmente saranno molte altre le richieste, anche in termini di sostegno agli investimenti, sopra tutto per quanto riguarda gli impianti d’innevamento programmato indispensabili per garantire una sicura funzionalità del Sistema Neve ma anche di sostegno all’occupazione, altro aspetto fondamentale per l’intero sistema economico e sociale del nostro territorio. Siamo consapevoli – prosegue Formento – che ci troviamo di fronte ad una opportunità unica perché per la prima volta un Ministro si è dimostrato consapevole delle peculiarità, delle prerogative e delle necessità dell’Appennino che riconosce essere diverse, ed anche più bisognose, di quelle delle Alpi ma anche confortati dal fatto che al Tavolo insieme alle Associazioni ci saranno le Regioni, e ricordiamo che l’anno scorso l’assessore Corsini presenziò supportando le nostre richieste". "Dietro all’organizzazione del Tavolo Appennino – conclude Formento – c’è un intenso lavoro di sensibilizzazione che Federfuni Italia ha svolto in queste settimane, appena percepita la gravità della situazione che la nostra economia stavano vivendo. Aver posto l’Appennino nel suo complesso all’attenzione del Governo è un fatto importante anche per l’eliminazione del concetto di ’Fine Vita Tecnica’ degli impianti di risalita".

Giuliano Pasquesi