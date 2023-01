"Turismo bianco, una catastrofe Serve un rilancio a lungo termine"

di Valentina Beltrame

"E’ una catastrofe a livello finanziario. Aumentano le imposte senza ricavi, perché siamo chiusi. Questa annata senza neve per l’Appennino è peggio del covid". Amedeo Faenza, presidente provinciale Federalberghi-Confcommercio, ha partecipato ieri all’incontro in Regione con l’assessore al turismo Andrea Corsini e il collega con delega alla montagna, Igor Taruffi, prima della videoconferenza dei due amministratori con il ministro Daniela Santanchè.

Al tavolo erano presenti le categorie economiche dell’Appennino emiliano-romagnolo, per ascoltare le loro proposte e informarli delle considerazioni che sarebbero state avanzate dalla Regione al Governo, in particolare lo sblocco dei residui dei ristori Covid. Gli operatori economici hanno chiesto la possibilità di anticipare i fondi statali per il co-finanziamento degli investimenti degli impianti sciistici: il Governo, che stanzia 100 milioni nei prossimi tre anni a questo scopo, li prevede solo per spese effettuate a partire dal 2023, ma a fronte di una stagione che deve ancora partire con un conseguente ed evidente calo degli introiti, la richiesta dei titolari e dei gestori è quella di poter accedere al co-finanziamento anche per le spese effettuate nel 2022. Dai sindaci dei Comuni coinvolti fino ai presidenti dei Consorzi dei gestori degli impianti di risalita, fino alle associazioni di categoria, è stato unanime il ringraziamento nei confronti della Regione per la velocità e la concretezza nell’affrontare l’emergenza.

Faenza, anche Federalberghi era al tavolo. Come è andata?

"Come sempre l’assessore Corsini è molto tempestivo e preciso, sono certo che si impegnerà al massimo per affrontare la crisi che sta attraversando il comparto turistico del nostro Appennino, dai gestori degli impianti da sci agli albergatori e ristoratori. La mancanza di neve con relative disdette colpisce a cascata tutti gli operatori, è una situazione catastrofica. La Regione ha portato le nostre istanze al ministro, speriamo vengano ascoltate e messe in pratica".

Cosa chiedete?

"Oltre agli aiuti in questa fase di emergenza - come moratoria sui mutui, agevolazioni fiscali, cassa integrazione per gli stagionali, sblocco delle risorse rimaste dai bandi covid - credo siano importanti anche provvedimenti indiretti".

Che cosa intende?

"Deve essere elaborato un nuovo progetto per la montagna, un piano a lungo termine per renderla fruibile sempre, anche senza neve. Se il futuro è questo, ovvero inverni con temperature così alte, sopravvivere per le aziende della montagna diventa difficile. La maggior parte degli alberghi è chiusa, non c’è domanda e conviene chiudere, ma paghiamo l’Imu e le bollette".

La stagione è irrimediabilmente persa?

"Sì, anche se venissero tre metri di neve, riaprire diventa difficile e oneroso. Le vacanze natalizie sono finite, il periodo più redditizio è andato...".

E il personale appena assunto per la stagione?

"Chi ha la possibilità può impiegarlo in altre attività a valle, altrimenti si dovrà pensare alla cassa integrazione".

E’ possibile un Appennino attrattivo anche senza neve?

"Ad oggi senza impianti sciistici aperti non c’è domanda. Dobbiamo crearla attraverso un lavoro di rilancio, creando nuove occasioni ed eventi, percorsi che sfruttino le nostre risorse, i nostri sentieri, le nostre eccellenze. Dobbiamo ripensare il turismo in Appennino arricchendo l’offerta sciisitica con altre opportunità".

Si pensi allo sport, alla gastronomia, ai centri benessere.