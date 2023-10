Turismo, Bologna e Modena ora ci credono davvero: 22 nuovi itinerari d’autunno

Dalla Rocchetta Mattei al Museo Ferrari, dalle Terme di Porretta alla Vena del Gesso Romagnola, fresca di riconoscimento Unesco, ma anche Ghirlandina e Palazzo Ducale, Museo Marconi, Casa Dalla e Museo Ducati, insieme a borghi come Budrio, Carpi, Pieve di Cento e Sassuolo. Con una traiettoria: i residenti diventano i primi turisti del proprio territorio, sotto forma di viaggiatori ’a due passi da casa’. Tra escursioni e itinerari, sono 22 (14 nel bolognese e 8 nel modenese) le ’esperienze’ che per tutti i fine settimana di novembre e il primo di dicembre animeranno il territorio turistico di Bologna-Modena. L’iniziativa, se non riservata, è dunque dedicata a tutti i residenti dei due territori provinciali ad un prezzo simbolico di 10 euro, con la gratuità per gli under 14. Visto il successo della prima edizione primaverile, con oltre 1.000 posti sold out in 72 ore, per la nuova campagna l’offerta si amplia, confermano in conferenza, tra gli altri, Barbara Panzacchi, consigliera metropolitana al turismo, e il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia. In altre parole, arrivano i primi frutti, concreti e ripetuti, della discussa collaborazione turistica tra i ‘cugini’ bolognesi e modenesi: annunciato nel 2016, avviato nel marzo 2021, il patto tra Bologna e Modena sta incidendo davvero ora. "Si è trattato di un progetto non scontato, con difficoltà iniziali prevedibili, ma chi la dura la vince", spiega l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, partecipando da remoto alla conferenza sul nuovo programma ’Autunno fuori dal comune’, oggi in Città Metropolitana. Si vede "finalmente" Ludovica Carla Ferrari, assessora al Turismo di Modena, come la saluta all’appuntamento il presidente del Territorio turistico, Mattia Santori, mentre la diretta interessata sorride e ringrazia per "avermi invitato per la prima volta qui". Si riparte sulla base dei buoni trend turistici certificati anche da Corsini, il quale conferma che nel 2023, un altro anno difficile per il contesto internazionale, Bologna e Modena, con i loro territori, sono da primato non solo in Emilia-Romagna. Per gli itinerari del bolognese, in particolare, la partnership con Confcommercio ha permesso di aggiungere ai brand più identificativi anche alcune ‘chicche’ meno frequentate dal circuito turistico, come spiega il direttore generale dell’associazione, Gian Carlo Tonelli, partecipando ai lavori. "Il turismo- conferma Santori- sta continuando a segnare numeri da record, soprattutto nelle città d’arte. L’alleanza con Modena è sempre più strategica, ma dobbiamo diffondere consapevolezza nelle nostre comunità"