"Turismo, buon afflusso. Ma continua a mancare il personale"

"Sono state vacanze pasquali più che positive, sia per la città che per i territori dell’Appennino". Lo evidenzia Federica Marcacci, presidente di Turismo Licom commentando il "buon afflusso di turisti" nel lungo weekend appena concluso, nonostante la mancanza di personale negli hotel resti un problema. "Le strutture ricettive – continua Marcacci (nella foto)– hanno lavorato bene. L’unico rammarico forse ha riguardato il meteo, che non è stato troppo clemente dal punto di vista climatico: con una neve più consistente sicuramente in Appennino avremmo visto più persone e se ci fossero state temperature più elevate, anche in città, avremmo assistito magari a un viavai maggiore".

Se i livelli del turismo pre-Covid non sono ancora stati raggiunti, dunque, di sicuro anche le presenze straniere stanno tornando a ripopolare la città e più in generale tutto il territorio, nota l’associazione. La provincia di Modena accoglie nel mese di aprile l’8,3% del turismo annuo.: secondo i dati dell’ufficio studi Lapam-Confartigianato, nel 2022 il flusso, pari a 59.000 turisti, era rimasto del 3,2% al di sotto dei livelli precedenti alla crisi, rispetto però a un 2019 che aveva registrato un record storico. "Quest’anno – prosegue la presidente Licom – siamo assolutamente in linea con il trend fotografato durante i giorni pasquali del 2022. Anche in città abbiamo visto molti turisti stranieri, soprattutto europei, ma anche americani, che dallo scoppio del conflitto russo-ucraino avevano drasticamente ridotto la loro presenza nelle nostre aree". Rimane il problema della difficoltà di reperimento di personale soprattutto per i pubblici esercizi dell’Appennino, che si stanno preparando alla stagione estiva e che si trovano a dover fare i conti con una carenza di figure "non indifferente".

Aggiungono da Lapam: "Nelle nostre strutture ricettive ci sono standard di qualità e servizio elevati. Se l’afflusso di persone continuerà anche nei prossimi anni ad attestarsi su questi livelli, e ci auguriamo vivamente che ciò accada, la mancanza di personale potrebbe diventare un fattore sempre più significativo, che ricadrebbe sulle attività locali".