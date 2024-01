Turismo business, dalla formazione alle opportunità

Presentare il sistema di IAT diffuso, formare gli operatori attivando anche il ‘turismo business’ grazie alle imprese del territorio: questi gli obiettivi degli incontri che hanno coinvolto il Sistema Turistico Intercomunale che comprende Maranello, Fiorano, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano, riuniti nel distretto turistico MaranelloPlus. Realizzati in collaborazione con il Centro Studi Turistici di Firenze e sostenuti dal Programma Turistico di Promozione Locale del Territorio Bologna–Modena, gli incontri hanno fornito ai partecipanti, in particolare agli esercizi ricettivi e di ristorazione, strumenti per relazionarsi al meglio con i turisti italiani e stranieri, costituendo una rete che potrà essere riconosciuta nel 2024 dalla Regione. Al centro degli incontri i sistemi di informazione turistica, l’accoglienza del visitatore, l’offerta turistica di area e le sue potenzialità, con un focus sul ‘turismo business’.