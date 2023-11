"Turismo e business nel futuro dell’aeroporto"

Il ‘Paolucci’ è modello di sviluppo per gli aeroporti minori adottato da Enac, non solo come infrastruttura, ma per la modalità organizzativa e di gestione. "Una delle strutture più interessanti che sto visionando – ha detto ieri mattina Galeazzo Bignami, viceministro alle infrastrutture – in visita al Paolucci, presenti il sen. Michele Barcaiuolo, l’on. Daniela Dondi, Silvia Ceccarelli, direttore territoriale Emilia Romagna di Enac, il capitano Alberto Giordano, comandante della Compagnia carabinieri di Pavullo, il consigliere comunale Daniele Iseppi e i rappresentanti del comitato ‘La via maestra’, Stefano Marchetti e Giuliano Romani.

"Da più parti – ha proseguito il viceministro - era stato indicato Pavullo come un’eccellenza, credo che oggi abbiamo avuto dimostrazione. Vedremo la possibilità di sviluppo anche a fronte dei significativi investimenti già affrontati e quali ulteriori implementazioni possono essere fatte. C’è spazio per lo sviluppo turistico e business che va considerato con attenzione". Il presidente dell’Aeroclub Pavullo, Roberto Gianaroli, ha accompagnato gli ospiti alla visita dell’aeroporto. "L’obiettivo della visita – ha commentato - era quello di illustrare al Ministero le potenzialità di un aeroporto di aviazione generale e le sue funzioni all’interno del territorio". Soste particolari nell’hangar del 118 con i due ‘angeli gialli’ parcheggiati, nella sede dei Vigili del fuoco legata all’aeroporto e al Centro di formazione dei Dos, diretto da Alberto Parrino, che sviluppa le competenze dei coordinatori di terra con i velivoli che stanno facendo spegnimento incendi e scarico acqua. Oltre che sull’aeroporto, il viceministro è stato intrattenuto sulla viabilità del territorio e sull’acqua pubblica. Fratelli d’Italia ha sollevato la problematica della SS12 Nuova Estense, nel tratto da Pavullo a Pozza di Maranello e ha chiesto al viceministro di adoperarsi per finanziare uno studio di fattibilità di un eventuale raddoppio di carreggiata. "Sappiamo che il problema è il ponte dell’Estense – gli hanno fatto presente -, ma Anas, ai tempi, disse che fino a Pozza era possibile intervenire perché la strada è nata a tre corsie, quindi basterebbe costruire la quarta". Nuova Estense, tangenziale di Pavullo già inserita nel piano triennale della Regione tra i lavori prioritari, e la realizzazione della progettata Pavullo – Strettara, costituirebbe l’asse ideale per raggiungere la Toscana. Stefano Marchetti, che è anche segretario Lega montagna, ha consegnato al viceministro copia della proposta di legge sull’acqua pubblica chiedendo di fare il possibile affinché venga calendarizzata prima possibile".

Walter Bellisi