Turismo e promozione. Nasce la ’Citta dei Festival’: "Saremo una meta culturale"

Modena si sta preparando ad accogliere un insieme di Festival ed eventi che arricchiranno e scandiranno i prossimi mesi del 2025. È stata illustrata presso lo SpazioF, la nuova campagna ’Modena città dei Festival’, incentrata sulla cultura, sullo spettacolo e l’intrattenimento, promossa dall’Amministrazione comunale e ideata da Studiowiki, piattaforma online che raccoglie materiale d’informazione e facilita l’accesso alle risorse educative e di studio. La nuova prospettiva del progetto è stata presentata da Matteo Tiezzi, presidente fondazione Modena, Giovanni Bertugli, dirigente responsabile Servizio Promozione della Città e Turismo Comune di Modena e dall’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Andrea Bortolamasi.

I Festival che animeranno le strade della città affronteranno temi diversi: Giustizia Penale, rievocazioni storiche, filosofia, film, innovazione digitale e molto altro, da aprile a novembre 2025. Rispetto alle proposte del passato, le iniziative che prenderanno forma sul territorio modenese desiderano puntare su di una prospettiva più inclusiva, dando particolare attenzione agli aspetti divulgativi e comunicativi. Si cercherà di coinvolgere sia la comunità, intrattenendola in modo continuativo, ma anche e soprattutto i turisti, attirati non solo dalle specialità enogastronomiche o dal famoso eco della Motor Valley, ma anche dalla sensibilità della città verso la cultura, il cinema, la filosofia e molto altro.

Questa campagna rappresenta la volontà collettiva delle Istituzioni e delle Associazioni culturali di rafforzare la strategia comunicativa multicanale, per poter raggiungere il numero di utenti più alto possibile, integrando la televisione, le piattaforme digitale e le comunicazioni sui canali Visit Modena. In passato, attraverso la campagna televisiva ’In una parola, Modena’ erano stati raggiunti oltre 16 milioni di contatti, attraverso la trasmissione, in fasce orarie specifiche, di 41 brevi spot. Ora, attraverso il disegno di ’Modena città dei Festival’ si punta ancora più in alto: "Sono stati creati un nuovo brand e un visual che saranno il filo conduttore della campagna addressable tv lanciata dall’8 al 18 aprile, in Emilia-Romagna. Ci si rivolge, infatti, principalmente verso il Centro Nord Itala, ma accogliamo un ampio pubblico, che potenzialmente può comprendere la giovane coppia così come persone più mature o anziane e la grafica scelta ne consente un utilizzo molto versatile" spiega Giovanni Bertugli. Il servizio promozione punta a raggiungere 300mila impressions, garantendo una presenza costante e mirata di visibilità. Anche la landing page di VisitModena.it offrirà un accesso diretto alle informazioni relative agli eventi.

"Questo progetto, che affonda le sue radici nel passato, vuole mettere insieme i vari linguaggi culturali presenti sul territorio, sfruttando tutto ciò che questa città ha da offrire e spalmandosi anche oltra al centro. Modena è una realtà molto viva, in futuro ci auguriamo di riuscire ad inserire ulteriori iniziative, oltre a mantenere quelle che ci sono già. Vogliamo continuare a sostenere dal punto di vista divulgativo e comunicativo quello che le Fondazioni fanno per noi", afferma Andrea Bortolamasi.

Matteo Tiezzi specifica quale sia il ruolo della Fondazione e aggiunge: "Questa cornice comunicativa crea una mappa identitaria del nostro territorio attraverso i suoi festival. Ci auguriamo che sia la comunità che il turismo possano beneficiarne e ci impegneremo per continuare ad accompagnare, senza condurre, la città in questa prospettiva".