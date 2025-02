Turismo e sito Unesco . Curiosità e informazioni per scoprire i nostri tesori

Un design minimalista per una nuova identità visiva e una navigazione accessibile e coinvolgente. È online il nuovo sito web dedicato al Patrimonio mondiale Unesco di Modena, un progetto finanziato con fondi del Ministero della Cultura e che unisce design, tecnologia e contenuti esclusivi per offrire una navigazione moderna e accessibile a tutti. Curato da Elena Grazia Fè delll’ufficio Patrimonio mondiale del Museo Civico di Modena, il nuovo sito è stato commissionato all’agenzia modenese Weberia e costituisce un punto di riferimento per chi desidera scoprire le ricchezze culturali della Cattedrale, della Torre Ghirlandina e di Piazza Grande, riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.

In primo piano curiosità, educazione e studi, che fanno del nuovo sito un riferimento non solo per i turisti, ma anche per gli studiosi e per i modenesi interessati a riscoprire la storia e i segreti di un patrimonio che appartiene a tutta la comunità. E proprio a loro sono dedicate le sezioni ’Ricerca’ e ’Educazione’, quest’ultima con progetti di inclusione e itinerari rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado, parte del progetto educativo ’A scuola con l’Unesco’ che, quest’anno, compie 12 anni e propone percorsi educativi coinvolgenti e dedicati ad aspetti specifici legati alla storia e alle caratteristiche del complesso monumentale di Modena.

Al centro di tutto, l’esperienza dell’utente che, da oggi, ha a disposizione un sito progettato per garantire una navigazione semplice e intuitiva grazie a un’attenta organizzazione dei contenuti suddivisi per aree tematiche.

L’innovativa interfaccia, inoltre, integra elementi 3D, video e fotografie esclusive, arricchendo la fruizione con un impatto visivo di grande suggestione. Ogni elemento è stato pensato per valorizzare il complesso monumentale e il suo significato storico e culturale.

Particolare attenzione è stata posta, inoltre, al tema dell’accessibilità alle informazioni. "Siamo orgogliosi di aver potuto continuare la nostra collaborazione con il Comune e il Museo Civico – ha dichiarato Stefano Baldaccini, Art Director di Weberia – Poter rappresentare in digitale il tesoro culturale della nostra terra è un privilegio e un onore che ha richiesto un lavoro d’équipe. Siamo felici di presentare questo progetto che combina contenuti testuali curati dalla copywriter Sara Camurri e immagini realizzate dal fotografo Rafael Cavalli".