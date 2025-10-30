Turismo enogastronomico: "Indispensabile formare professionisti del settore"

Prende il via la seconda edizione di ‘Food & Wine Tourism’, il master di Unimore che si propone di formare nuove figure professionali per il turismo enogastronomico e di migliorare le competenze di coloro che lavorano già nel settore.

"La prima edizione ha visto la partecipazione di sei studenti, con un buon riscontro anche dall’estero – spiega Fabio Braglia, presidente della Provincia – per noi rappresenta un’iniziativa importante perché contribuisce alla promozione di Modena e dell’Emilia-Romagna, territori ricchi di eccellenze".

Il master, promosso da Unimore con la collaborazione di altri atenei della regione e della Fondazione Marco Biagi, fa parte del progetto regionale FoodEr. Il percorso, completamente in lingua inglese, è un importante slancio dal punto di vista internazionale. "Grazie alla collaborazione con Unimore, il master diventa un’occasione per valorizzare il patrimonio agroalimentare locale – continua Braglia – con la seconda edizione, ci auguriamo di ampliare ulteriormente la nostra rete di relazioni e far conoscere le aziende e le cantine del territorio anche a nuovi mercati".

La seconda edizione del master, curata dalla professoressa Francesca De Canio, è rivolta ai neolaureati e a persone già occupate nel settore enogastronomico e prenderà il via a gennaio 2026.

"La didattica è strutturata con una prima parte online, con docenti italiani e stranieri, e due settimane di esperienze sul campo in Italia e all’estero - racconta la professoressa Francesca De Canio - in modo da permettere agli studenti di toccare con mano le realtà enogastronomiche e turistiche".

Le vacanze e le esperienze enogastronomiche sono diventate sempre più popolari, con l’Italia che ha registrato un aumento del 37% del turismo enogastronomico dal 2016, accogliendo 9,6 milioni di turisti nel 2023. È crescente la necessità di formazione accademica qualificata nel settore Food & Wine e il Master in Food and Wine Tourism risponde proprio a questa esigenza.

"L’obiettivo - conclude De Canio - è quello di valorizzare le unicità del territorio e formare figure professionali come project manager, operatori dell’accoglienza e professionisti capaci di promuovere ed esportare i nostri prodotti tipici".

Il percorso avrà un costo di 4.016 euro e prevede, oltre alle 321 ore di lezioni in streaming, 125 ore di didattica pratico-esperienziale, cinque giorni sul territorio e sei giorni di viaggio studio. Il master accoglierà un massimo di 20 partecipanti e le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 27 novembre 2025.

Al termine del Master, gli studenti avranno acquisito le competenze necessarie per condurre analisi di contesto territoriale e aziendale per individuare e comprendere condizioni, opportunità e prospettive del settore turistico in uno specifico assetto territoriale e imprenditoriale, identificare e valutare i prodotti turistici più efficaci in base al contesto, alle risorse e al mercato.