Turismo, faro sugli affitti brevi "Così meno alloggi per studenti Interverremo contro gli abusi"

di Gianpaolo Annese

I nuovi Bed&Breakfast che nascono a Modena rosicchiano soprattutto l’offerta di alloggi per gli studenti e vanno regolati per evitare impropri vantaggi fiscali rispetto agli alberghi tradizionali. "Sarà avviata un’indagine per avere una fotografia di questo tipo di business, stimabile in città in diverse decine di alloggi", annuncia l’amministrazione comunale che mette sotto la lente le modalità di alloggio che integrano l’offerta alberghiera, sempre più apprezzata soprattutto dagli stranieri. La dimensione del fenomeno nel capoluogo non è ancora nota con esattezza per cui il Comune si attiva per capire di che tipo di offerta stiamo parlando e nel caso intervenire.

L’intenzione di dare impulso al censimento "è anche per far emergere realtà che al momento eludono imposte e altri obblighi normativi con effetti sgradevoli sul mercato turistico, oltre che per un tema generale di equità", spiega l’assessore al Turismo Ludovica Carla Ferrari.

La riflessione in generale nasce a commento dell’iniziativa del sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito del divieto "di utilizzare immobili con destinazione residenziale per affitti turistici in tutta l’area Unesco del centro storico di Firenze" in attesa di una normativa nazionale giudicata dal primo cittadino fiorentino troppo debole. L’obiettivo del governo è disciplinare il far west degli affitti brevi. In attesa che l’Europa si pronunci in merito, è stato attivato un tavolo con tutte le associazioni di categoria, ascoltando le varie istanze, dopodiché si andrà a definire dei punti di fermi.

"Anche a Modena – spiega Ferrari – abbiamo un’emergenza casa legata alle poche possibilità di ottenere alloggi in affitto, ma la risposta principale la dobbiamo trovare, come abbiamo cercato di fare con il Piano urbanistico generale approvato di recente, nell’espansione dell’edilizia residenziale sociale. Comunque, anche i B&B in città contribuiscono a creare problemi per l’affitto delle famiglie e rappresentano una delle cause dell’aumento del costo degli immobili".

Ma la concorrenza delle case destinate a Bed&Breakfast si fa sentire, "probabilmente, soprattutto negli alloggi adatti per studenti e lavoratori. Alle loro esigenze stiamo cercando di rispondere sostenendo la realizzazione di strutture come gli studentati in centro storico (Sant’Eufemia e Bonaccorsa) oppure come le residenze collettive temporanee in costruzione all’ex Corni".

In attesa di una normativa nazionale il Comune nel frattempo pensa di monitorare e contenere eventuali manovre di imprenditori spregiudicati che possano approfittare del vuoto normativo per fare affari nel cono d’ombra. . "Con il Pug, per esempio – rimarca Ferrari – sono stati definite misure minime diverse degli alloggi per il contesto del centro storico (50 metri quadri) e per le altre aree della città (60 metri quadri)". Mentre con i Patti territoriali, che si aprono alle residenze brevi e parziali, "si sta lavorando per evitare che si affitti a soggetti che poi, invece di andarvi ad abitare, mettono quegli alloggi sul mercato turistico".

La risposta più efficace tuttavia, conclude l’assessora, "deve arrivare dal legislatore nazionale per limitare l’utilizzo dei B&B a fini commerciali. Oggi la soglia è molto alta: chi affitta fino a quattro case beneficia della cedolare secca al 21 per cento, molto vantaggiosa rispetto ad altre attività turistiche. È necessario che questa possibilità venga ridotta a un numero minore di alloggi".