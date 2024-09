Turismo gastronomico. I weekend del gusto viaggiano sull’asse tra Modena e Bologna

Modena, 6 settembre 2024 – Per secoli si sono sfidate, anche in cucina. Oggi invece Bologna e Modena fanno fronte comune, per attirare turisti e promuovere le eccellenze enogastronomiche di entrambi i territori. Dopo l’esperimento, a quanto pare riuscito, della prima edizione nel 2023, torna anche quest’anno l’iniziativa ‘Bologna-Modena: weekend del gusto’, il primo prodotto unitario realizzato dal Territorio turistico Bologna-Modena. Per sei weekend, dal 21-22 settembre al 26-27 ottobre, saranno organizzati in tutto 72 appuntamenti per scoprire e assaggiare i prodotti tipici e tutelati delle due province.

Ci saranno quindi degustazioni di vini e formaggi, salumi e miele, olio e aceto balsamico, e persino di nocino. Ci saranno visite ai castagneti e alla scoperta della canapa o dei grani antichi. Sono previste colazioni a chilometro zero in agriturismo e brunch contadini, e pure masterclass di gelato. Le visite saranno anche in inglese e per le iniziative del pomeriggio-sera è stato predisposto anche un servizio navetta. Gli appuntamenti sono infatti un po’ sparsi il territorio: dalle colline di confine tra le due province fino all’imolese, dalla pianura nord alla zona sud-ovest della provincia di Modena. I prezzi "sono adatti ad ogni pubblico", assicura Mattia Santori, presidente della Destinazione turistica, presentando questa mattina l’iniziativa nella sede di ExtraBo, in piazza del Nettuno, insieme al capo di gabinetto della Provincia di Modena, Luca Gozzoli. "Se facciamo la seconda edizione vuol dire che la prima è andata bene- si concede la battuta Santori- quasi tutte le iniziative andarono sold out. E quest’anno rilanciamo. Ci rivolgiamo sia ai turisti sia ai cittadini residenti, curiosi di scoprire il territorio". Poi aggiunge: "Sappiamo che il turismo è visto a volte come un nemico per i cittadini. Ma noi lavoriamo perchè siano gli stessi cittadini a essere ambasciatori dei propri territori". La seconda edizione dei weekend del gusto a Bologna e Modena, aggiunge Gozzoli, "suggella l’alleanza tra i due territori in modo concreto. E’ la dimostrazione che riusciamo a fare le cose insieme, e cose di sostanza". Bologna e Modena, sottolinea peraltro Gozzoli, "sono i due territori con il maggior numero di prodotti Dop e Igp in Europa".