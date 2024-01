"Turismo, i numeri parlano da sé. Oltre 5mila visitatori alle Gallerie"

"Capisco la necessità di alimentare delle sterili polemiche per ottenere visibilità, visto che si sta avvicinando il periodo di campagna elettorale, ma i fatti e i dati parlano chiaro e vedo il turismo a Pavullo in crescita: di questo e altro riferirò direttamente in consiglio comunale". Decide di non replicare per le rime, ma "portando all’evidenza i fatti", l’assessore al Turismo e alla Cultura Daniele Cornia, ieri attaccato pesantemente riguardo al proprio operato dagli esponenti di Fratelli d’Italia Pavullo. L’accusa - mossa da Fd’I - era che, nei due anni di amministrazione Venturelli, sarebbe "mancata totalmente da parte dell’assessorato competente una progettazione turistica a 360 gradi, limitata a qualche festa paesana (di cui si può prendere il merito la Pro Loco), dimenticando l’arte, la musica, la poesia, la filosofia, la natura". Oggi, dall’assessorato chiamato in causa, ecco che arriva perciò un resoconto di tutte le attività culturali ed artistiche promosse nel corso dell’anno passato. Il Palazzo Ducale si è confermato nel 2023 il ‘centro’ degli eventi culturali pavullesi, con le Gallerie Civiche che hanno ospitato 9 importanti eventi ed oltre 5500 visitatori. "Questo è un primo dato che ci rende davvero orgogliosi - prosegue Daniele Cornia -. La promozione culturale e artistica è un obiettivo fondamentale per la nostra Amministrazione: i risultati che stanno ottenendo le Gallerie d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale sono davvero sensazionali e motivo di vanto per la nostra città, considerato anche il fatto che risultano essere le uniche gallerie civiche rimaste nella provincia di Modena".

Il 2023 è stato inoltre l’anno di inaugurazione - sempre a Palazzo Ducale - della ‘Fabbrica delle Arti’, un polo culturale di 200 metri quadrati pensato per l’educazione artistica ed ambientale dei piccoli talenti: dall’apertura a fine settembre, sono stati oltre 1000 gli studenti coinvolti nelle progettualità creative della Fabbrica, con 110 adulti partecipanti ai workshop d’artista e ai corsi di formazione. Numeri positivi per il 2023 giungono inoltre dagli altri due ‘pilastri’ della cultura pavullese, ovvero il Castello di Montecuccolo e la Casa Museo Covili. Sempre lo scorso anno, è proseguita l’avventura del progetto ‘La Via delle Fiabe’, con 4 nuove ‘tappe’ installate a Pavullo (due), Montecuccolo e Gaiato Pianelli; "per il 2024 l’obiettivo è quello di arricchire ancora di più l’itinerario, coinvolgendo altri borghi e altre frazioni, così da arrivare a rendere questa progettualità un’offerta turistico-culturale di grande importanza per tutto il nostro territorio", aggiunge Cornia. Infine, si è rafforzata la collaborazione con il Poesia Festival; a Lavacchio si è tenuta la seconda edizione della Biennale di Poesia ed hanno avuto un buon successo i 9 concerti della rassegna ‘Musica a Palazzo’.

Riccardo Pugliese