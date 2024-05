Turismo, impennata di visitatori: "Il 36% in più rispetto al 2023"

L’aver ottenuto i ‘gradi’ di capofila del progetto ‘Ducato Estense’ per la valorizzazione dei siti storici, gestendo le attività che fanno capo a quattro province – tra le quali Modena e Reggio Emilia – porterà con tutta probabilità ulteriore impulso a quanto già in essere, considerato che il progetto continuerà anche nel 2025 e negli anni seguenti. Ma già in chiusura di mandato, l’amministrazione comunale uscente incassa con soddisfazione i risultati ottenuti dal punto di vista della promozione turistica di Sassuolo. L’assessore al turismo Massimo Malagoli parla infatti di un incremento di arrivi aumentati, in questo primo scorcio dell’anno, del 36% rispetto al 2023, del 50% rispetto al 2022 e del 19% rispetto al 2019, anno di insediamento dell’attuale amministrazione. Una strategia ben definita e interventi mirati alla base di una crescita esponenziale, cui hanno contribuito anche, ad avviso dell’assessore, "la riattivazione dell’Ufficio Turistico, ora a disposizione di tutti coloro che desiderano informazioni sulla città, ed una pianificazione a lungo termine di numerose attività culturali e artistiche".

La città ha inoltre rilanciato i grandi eventi, ha goduto di ragionevole visibilità rispetto a trasmissioni televisive particolarmente diffuse e il tutto ha, evidentemente, contribuito alla sua attrattività. Di recente, Sassuolo è stata iscritta come ’Città della Ceramica Artistica’, ottenendo il riconoscimento ufficiale del Ministero, traguardo che valorizza ulteriormente la nostra storia ceramica e inserisce la città in un circuito turistico ancora più ampio.

Stefano Fogliani