Turismo innovativo: in programma il corso di formazione

Promuovere il territorio attraverso lo ‘Iat diffuso’. E’ l’obiettivo del progetto promosso da Maranello, Fiorano, Formigine e dai Comuni montani dell’Unione, rivolto alle attività economiche e agli operatori locali, promosso dal Sistema turistico territoriale Intercomunale.

Un percorso avviato nel 2024 che viene riproposto: la scadenza per le adesioni è il 20 febbraio. Rivolto ad alberghi, ristoranti, strutture ricettive, bar, negozi, attività commerciali, il percorso si articola su 20 ore di formazione su accoglienza del turista, nozioni di marketing turistico e lezioni di lingua inglese in ambito turistico e in 10 ore di aggiornamento.