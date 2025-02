Turismo intercomunale, possibile aderire all’accoglienza diffusa

Pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’adesione allo IAT diffuso, ovvero il sistema di accoglienza turistica che fa capo al Sistema Turistico Territoriale Intercomunale dei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia. Gli operatori interessati possono presentare la manifestazione di interesse compilando e inviando il modello pubblicato sulla sezione ‘dedicata’ del sito internet del Comune di Maranello, per mail a comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it oppure consegnarlo a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Maranello. Il termine per la presentazione delle domande è il prossimo 14 marzo.