Turismo, l’assessore Frisoni: "Territorio davvero dinamico. Qui ci sono molte eccellenze"

"La partecipazione dell’assessora Regionale Roberta Frisoni alla Consulta provinciale del Turismo di Modena, è particolarmente importante perché è fondamentale per noi consolidare e rafforzare il dialogo con le istituzioni regionali, su un tema, quello della proposta turistica, determinante per la crescita e lo sviluppo futuro dei territori modenesi". Lo ha dichiarato il presidente della Provincia, Fabio Braglia. Nel corso dell’incontro è stato sottolineato che, a dieci anni dalla presa in carico delle politiche turistiche, la Provincia ha coordinato i territori costruendo un rapporto sinergico con la città metropolitana di Bologna. Inoltre l’offerta turistica del territorio è cresciuta raggiungendo presenze significative. Il presidente Braglia ha sottolineato che "occorre una riflessione profonda per impostare una strategia a medio lungo periodo per affrontare il tema legato agli impianti di risalita e alla gestione dei comprensori sciistici della nostra regione, avendo il coraggio di riconvertire dove le condizioni meteo non garantiscono gli investimenti. Inoltre – ha concluso Braglia – chiediamo alla Regione che il finanziamento del piano territoriale di promo commercializzazione sia impostato su almeno tre anni (adesso è di un anno) così da poter mettere in campi strategie di medio periodo, e non annuali come ora".

"È stata un’occasione importante di ascolto e confronto con le istituzioni e le associazioni di categoria di questo territorio particolarmente dinamico, ad alto tasso di innovazione e internazionalizzazione e in cui ritroviamo tante delle eccellenze – ha detto l’assessora Roberta Frisoni – Consapevoli che si parte da un’offerta di straordinaria qualità, che va dalle eccellenze enogastronomiche, al Museo Ferrari, uno dei simboli della Motor Valley, alla Casa Museo Pavarotti, per ricordare solo alcune delle realtà che abbiamo visitato. E senza dimenticare il cicloturismo, la mobilità attiva e naturalmente l’arte, la storia, la cultura di Modena e del suo territorio". "Il dinamismo di questo territorio – ha aggiunto Frisoni - si vede anche dalla forte attenzione degli enti locali alle iniziative portate avanti dalla Regione anche nel settore del commercio. Modena è una delle province che sta rispondendo meglio alle opportunità offerte dalla nuova legge regionale sul commercio che stanzia complessivamente oltre 15 milioni di euro per rivitalizzare i centri storici e gli assi commerciali delle città attraverso gli hub urbani e di prossimità. Proprio in questi giorni gli uffici regionali stanno esaminando le domande pervenute, dopo di che si passerà a costruire il bando per l’assegnazione dei contributi. Ma Modena è un territorio di eccellenza anche per quanto riguarda lo sport, e ricordo solo il grande successo della prima edizione del Memorial Enzo Ferrari, la mezza maratona che ha visto la partecipazione di tantissimi atleti anche dall’estero". Il sindaco Mezzetti ha sottolineato come turismo e commercio siano ambiti strettamente legati che occorre distinguere con politiche lungimiranti".