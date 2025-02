Turismo ’lento’, parte il piano strategico

Carpi sempre più proiettata ad essere una città turistica: ‘Carpi tourism identity’ è, infatti, il titolo del progetto di promozione turistica per il quale il Comune ha ricevuto dalla Provincia di Modena un finanziamento di 10mila 858 euro nell’ambito del Programma turistico di promozione locale 2025. Il progetto, che ha un valore complessivo di 38mila 790 euro (per la quota restante finanziati con risorse proprie del Comune), prevede lo studio di un piano strategico per migliorare l’attrattività turistica della città nell’ambito del turismo slow e sostenibile. Particolare attenzione sarà riservata all’attività di promozione delle ciclovie e dei cammini storici (Cammino di Santa Giulia e Via Romea Germanica Imperiale) in accordo con i temi del Giubileo 2025, nel periodo tra la tarda primavera e l’autunno. Ancora: promozione specifica sui media dedicati al turismo slow e sostenibile e al bike tourism, dalla tarda primavera all’autunno 2025, produzione di materiali per cicloturisti, cartacei e digitali (in questo caso con particolare attenzione all’accessibilità), realizzazione di una campagna fotografica e di un video del territorio con l’utilizzo di un drone. Il progetto è stato ideato internamente, dal servizio Incarpi del Comune.

Il nome, ‘Carpi tourism identity’, nasce dall’obiettivo, che è individuare una collocazione e un’identità turistica nel più ampio territorio della destinazione Bologna-Modena, come individuata dalla Regione, attraverso la promozione e la realizzazione di materiali, non creando un brand ma individuando nel contesto del territorio le specificità che un turista può trovare a Carpi.

Come specifica l’assessora al Turismo, Paola Poletti, "il progetto si inserisce in una più ampia azione di sviluppo turistico della città che stiamo avviando che parte dal turismo culturale e da quello legato alla memoria. L’obiettivo che ci proponiamo, in questo caso specifico, è intercettare un turismo che per noi è nuovo e particolarmente interessante, perché si muove in gruppi e per tappe, con la curiosità di fermarsi a scoprire i luoghi che attraversano. In quest’ottica, essere inseriti in un ambito provinciale e regionale, come la destinazione turistica Bologna-Modena, è chiaramente un’occasione per aumentare la visibilità della nostra città che entra in circuiti e percorsi già consolidati".

I percorsi scelti fanno capo a due cammini, il Cammino di Santa Giulia e la Via Romea Germanica Imperiale, cui il Comune ha aderito tra il 2023 e il 2024 e che nel corso del 2025, anno giubilare, possono risultare un interessante volano per la potenziale presenza di pellegrini.

