Turismo, ’Lost in Modena’. Oltre 3 milioni di contatti grazie agli influencer

Sono 3 milioni i contatti ottenuti grazie a ‘Lost in Modena’, la campagna di promozione turistica del territorio modenese realizzata con l’intervento di influencer. Più di tre milioni di visualizzazioni tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. E i protagonisti dell’ultimo appuntamento di questa seconda edizione ‘The rush course’ sono Vin & Clodi (@littletravelsbiglove), una giovane coppia di innamorati con il vizio di viaggiare. I due ragazzi, come hanno fatto nei mesi scorsi i sei influencer che li hanno preceduti e gli altri lo scorso anno, in questi giorni si ‘perderanno’ per Modena e dintorni e vivranno esperienze inaspettate, in alcuni casi anche lontane dalle loro abituali sfere di competenza. Il loro racconto e i dialoghi online con le community di riferimento diventeranno anche video promozionali sul portale visitmodena.it e saranno associati, ovviamente, alle esperienze turistiche e ai pacchetti che il territorio propone. L’iniziativa è promossa dal Comune di Modena in collaborazione con Modenatur, Dmo modenese (Destination management organization) nell’ambito del Territorio turistico Bologna-Modena ed è ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions. Ieri, prima di iniziare il loro viaggio per Modena, Vin & Clodi (Vincent Ascione e Claudia Russo) hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione dei risultati della campagna insieme all’Assessora Ludovica Carla Ferrari, a Giovanni Bertugli, dirigente del servizio Turismo, a Francesca Soffici di Modenatur e a Francesco Ferro, amministratore delegato Integra Solutions. La campagna sviluppata nel corso del 2023 finora ha ottenuto più di 3 milioni di visualizzazioni tra le varie piattaforme social. In questi mesi Modena è stata al centro del passaparola sul web grazie anche a 144 tra ‘stories’ e ‘reels’ (ovvero brevi video) degli stessi influencer, che hanno raggiunto nel complesso 104mila utenti singoli grazie ai contenuti pubblicati e ottenuto oltre 500mila visualizzazioni. Una notorietà che ha suscitato interesse nei confronti dell’offerta turistica e del sito visitmodena.it. Quasi 4mila le persone che hanno cliccato per prenotare uno dei 29 pacchetti proposti, corrispondenti proprio alle esperienze vissute dagli influencer durante il loro soggiorno in città, e 300 i coupon sconto scaricati attraverso i video racconti delle giornate modenesi dei sei testimonial. "Gli influencer scelti - spiega Ludovica Ferrari, Assessora al Turismo e - si stanno confermando molto credibili e capaci di far conoscere il brand turistico di Modena a utenti e community trasversali a diverse tipologie di turisti. E le richieste di prenotazione dei pacchetti delle esperienze da loro vissute lo confermano". "Buon cibo, Ferrari, storia - raccontano Claudia e Vincent - la fama di Modena la precede. Non essendoci mai stati avremo la possibilità di raccontarla con un tono di voce fresco e pronto a stupirsi delle bellezze che questa città ha da offrire".