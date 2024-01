Turismo, mettiamo ’in vetrina’ anche le mostre

Il numero dei turisti a Modena continua a crescere. È una notizia che ci deve riempiere di felicità per i risvolti positivi che ha sul nostro territorio. Ma a chi giova davvero tutto questo ‘movimento’? E cosa lasciamo in dote ai turisti? Forse una bottiglietta di aceto balsamico? Uno scatto fotografico nella piazza patrimonio Unesco? Un selfie rubato con la statua di Pavarotti? Me lo sono domandato camminando per strada in questi giorni. La vigilia della festa i locali, i negozi e i ristoranti straripavano di persone in cerca dell’ultimo regalo o dell’ultimo brindisi con amici. Il giorno dopo la festa, invece, via Emilia come tutte le altre vie del centro apparivano deserte e i negozi chiusi. È questa la ‘modenesità’ che vogliamo trasmettere? Potremmo sforzarci in questo 2024 a vivere noi per primi un’altra Modena, magari con meno tortellini in pancia e più mostre nel cuore?

Paolo L.