"Turismo mordi e fuggi. Serve una svolta"

Entra nel vivo, a tre mesi dalle elezioni amministrative, la campagna elettorale a Maranello. Lunedì il centrodestra si è riunito per un incontro a tema ‘Infrastrutture e Turismo’, nel quale sono intervenuti, oltre ad Andrea Manfredini (rappresentante della lista civica Evoluzione Maranello) e alla candidata sindaca Barbara Goldoni, alcune personalità "apartitiche", tra cui l’imprenditrice modenese Sofia Malagoli, il pluripremiato a livello mondiale Gianni Di Lella e la titolare dell’agenzia ‘Maranelviaggi’ Barbara Galeotti.

Le politiche turistiche, pilastro dell’economia maranellese – secondo il parere della candidata a prima cittadina – sono state fallimentari nell’operato quinquennale dell’attuale amministrazione.

"Bisogna dire basta ad un turismo mordi e fuggi’ – commenta l’esponente di Fratelli d’Italia, che spiega che, degli oltre 600.000 visitatori annui del Museo Ferrari, "solamente una piccola percentuale partecipa ad altre attività sul territorio. Fare aumentare questo dato – continua Barbara Goldoni – significa anche per il Comune un maggiore introito dalle tasse di soggiorno, significa la possibilità di reinvestire, poco alla volta, in infrastrutture e strutture più consone ed adatte ad accogliere non solo il turismo ‘zaino in spalla’ ma anche quello più adeguato al target della nostra realtà, dei giovani e del luxury. Certo è che se l’attuale amministrazione è in difficoltà a riservare, per un giorno, dei parcheggi ad un club svizzero di ferraristi, come possiamo pensare di aiutare il nostro territorio e di incentivare il turismo?"

L’incontro si è concluso con il ringraziamento, da parte della Goldoni, a tutti i commercianti che hanno messo a disposizione la propria esperienza, in un evento organizzato dal centrodestra, all’interno di un territorio "di sinistra". In ultimo, la candidata di Fdl ha lanciato lo slogan: ’Venite a Maranello, culla della passione e della felicità!’.

G. Arc.