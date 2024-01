"Turismo, poco da esultare. Penultimi in provincia"

"Quello che l’assessore Daniele Cornia dimentica di dire, nel comunicato in cui si congratula per un +25% di flussi turistici rispetto al 2022, è che Pavullo nel 2023 è stato praticamente doppiato per numero di turisti da comuni come Castelfranco, Vignola e Mirandola. E, soprattutto, ogni comune fa meglio del proprio risultato del 2019, ad eccezione di Pavullo". Sono pesanti le critiche di Fratelli d’Italia a seguito della pubblicazione dei dati sui flussi turistici a Pavullo, redatti dall’ufficio ‘Statistica’ della Regione.

Rispetto al capoluogo del Frignano, due erano state le principali evidenze emerse: la prima, una crescita positiva degli arrivi del +25% (contro il +15% provinciale) rispetto al 2022; la seconda, un divario del -18% (a fronte del +12% provinciale) ancora da colmare con il periodo pre-pandemico (2019). Sul secondo punto soffermano l’attenzione gli esponenti di Fd’I Pavullo, con una dura critica rispetto al lavoro svolto dall’attuale amministrazione: "E’ un dato impietoso quello uscito dall’elaborazione regionale sul turismo in Emilia-Romagna riguardo a Pavullo - afferma Federica Galloni -. Non possiamo stupirci del tutto che i turisti, dicono le statistiche regionali, riscoprano Modena ma dimentichino Pavullo: negli ultimi due anni, infatti, è mancata totalmente da parte dell’Assessorato competente una progettazione turistica a 360 gradi, limitata a qualche festa paesana (di cui si può prendere il merito la Pro Loco) ma che ha dimenticato l’arte, la musica, la poesia, la filosofia, la natura. L’enogastronomia attira, certo, ma non si può pretendere che traini l’economia turistica di un intero territorio. E il -18% degli arrivi nel 2023 certifica proprio quella ‘povertà’ del cartellone turistico che abbiamo denunciato a più riprese". All’attacco va anche l’ex vicesindaco e consigliere comunale Daniele Iseppi: "Nel 2019 Pavullo era stato il comune con la maggiore crescita percentuale (+47%) sul turismo di tutta la provincia modenese grazie ad una strategia precisa negli anni precedenti - rivendica Iseppi -. Il successo non è frutto del caso ma dipende da visione e impegno. Eventi come il Festival della Filosofia, che per la prima volta vedeva lectio magistralis a Pavullo, la tre giorni del Festival della Storia a Montecuccolo e un centro storico vestito a festa nelle festività natalizie avevano fatto la differenza. Tutti eventi abbandonati negli ultimi due anni". Secondo Fd’I, "ciò che è stato fatto, di nuovo e di positivo, si deve al grande lavoro dell’ex parroco (don Roberto, ndr) e della Pro Loco, che solo parzialmente però può supplire al fallimento della strategia turistica di questa Amministrazione".

r. p.