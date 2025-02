Turismo, presenze in aumento:. Maranello la meta più ambita

Sono in crescita i turisti nei comuni del sistema turistico territoriale intercomunale che comprende Maranello, Fiorano, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia. Secondo i dati elaborati dalla Regione Emilia-Romagna, nel 2024 Maranello ha registrato 81.392 arrivi (facendo segnare un +12,9% rispetto al 2023), confermandosi il comune più visitato della provincia dopo il capoluogo, con un numero di turisti che sfiora il 10% del totale del bacino modenese.

Non solo Maranello: i dati della Regione dicono che i turisti sono in aumento anche a Formigine con 58.371 (+8,3%) e Fiorano con 22.149 presenze (+13%) e non solo per escursioni ‘mordi e fuggi’. Oltre alle presenze, infatti, è in crescita su tutti e tre i comuni anche il numero dei pernottamenti (149.324 a Maranello, +11,1%, 181.199 a Formigine, +5,9%, 401.69 a Fiorano, +9,6%), che fa il paio con il dato positivo attinente anche ai visitatori stranieri, in crescita rispetto al 2023 in tutti e tre i comuni della pianura: +16% a Maranello (46.375, il 57% del totale in città), +9% a Fiorano Modenese (11.537), +10,1% a Formigine, dove il dato si attesta oltre quota 17mila. Bene anche i quattro comuni della montagna, che nel 2024 confermano un buon trend di arrivi e presenze. "I dati – commentano Juri Fontana, Corrado Bizzini e Marilisa Ruini, assessori al turismo rispettivamente a Maranello, Formigine e Fiorano – premiano la scelta di fare rete, offrendo ai turisti un’offerta diversificata capace di rendere merito alle tante ricchezze dei nostri territori".