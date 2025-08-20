Turismo responsabile . Torna il festival Itaca

E’ ai nastri di partenza a livello locale la diciassettesima edizione dello storico festival itinerante ’Itacà Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile’, che quest’anno sta coinvolgendo 11 regioni italiane per 20 tappe complessive.

Nella Valle del Panaro aderiscono a questo progetto Savignano, Spilamberto e Guiglia, con un calendario ricco di eventi e proposte che mirano a far conoscere e promuovere le principali emergenze storico naturalistiche.

Per quanto riguarda Savignano, si inizierà venerdì 23 agosto alle 9 con una passeggiata lungo il fiume Panaro, per un focus sulla tutela dell’ecosistema acquatico con Katia Laudicella (guida Aigae) e Francesco Druidi. Alle 16,30, ’Il presente per le generazioni future’, incontro con i lavoratori dell’azienda Buen Vivir, provenienti da diverse parti del mondo, che racconteranno la storia particolare del caco giapponese che ha resistito alla bomba atomica di Nagasaki e le pratiche agricole sostenibili.

Alle 20, serata gastronomica sempre al Buen Vivir e accompagnamento musicale dal vivo del duo Giorgia & Morena.

Ancora a Savignano, sabato 24 agosto alle 5,15 ’Atmosfere poetiche e racconti all’alba: un paradiso preservato’, camminata di 4 chilometri al sorgere del sole tra i suggestivi calanchi, con testimonianze di chi si è impegnato per preservare questo sito dall’inquinamento ambientale. Dalle 10 alle 14 ’Mani in pasta madre’, ovvero attività dedicate alla preparazione del pane, per riscoprire i sapori della tradizione contadina alla Fattoria Germoglio. Dalle 16,30 alle 21 ’Il parco che vorrei’, ovvero letture accompagnate da musica, danze e assaggio di borlenghi presso la Casetta degli Alpini, con Magicamente Liberi Danze Università Popolare Ginzburg di Vignola Rambler DJ.

Tra le iniziative di Spilamberto, da segnalare quella di venerdì 29 agosto alle 20 alla Rocca Rangoni con ’l Panaro è vita: gli animali lo sanno’, esposizione dedicata alla fauna e biodiversità del fiume Panaro, con Gabriele Minelli. Alle 21, concerto del Phoenix Quintet ’Note jazz al parco’. Sabato 30 agosto alle 9, sempre a Spilamberto, ’Il Diamante incastonato’, giro in bicicletta di alcuni chilometri con fermate e visite storiche sulla via d’acqua che per secoli ha alimentato mulini e filande di seta, trasformando Spilamberto da borgo contadino a polo produttivo. A Guiglia, Itacà prenderà il via venerdì 6 settembre alle 9,30 con un’escursione nel borgo di Samone.

Marco Pederzoli