Turismo, scatta la promozione: una notte gratis ai visitatori

La Camera di Commercio di Modena lancia il nuovo progetto turistico ’Modena ti regala una notte’, per premiare le presenze turistiche del fine settimana di almeno due giorni nel territorio provinciale. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Comune, Provincia e Modenatur. L’iniziativa verrà illustrata martedì 10 giugno alle 11, nella sede camerale di via Ganaceto 134, ma intanto è già chiara: chi soggiornerà almeno due notti tra venerdì e domenica in una struttura ricettiva della provincia, potrà ricevere un rimborso fino a 200 euro per ogni weekend, fino a un massimo di 2.000 euro a richiedente. La promozione sarà valida dal 13 giugno al 14 dicembre 2025, salvo esaurimento dei fondi disponibili, ed "è rivolta a tutti coloro, italiani e stranieri, che sceglieranno Modena come meta per un’esperienza di qualità tra arte, natura, motori ed enogastronomia", spiegano gli uffici camerali.

In Emilia-Romagna continua a crescere il turismo, lo confermano i dati dei primi quattro mesi del 2025, con un aumento complessivo del +2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con circa 2,8 milioni di presenze tra italiani e stranieri. I turisti italiani hanno costituito la maggior parte dei visitatori, raggiungendo le 2.032.390 unità.