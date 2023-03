Turismo senza confini Bologna-Modena, al via ’Primavera fuori dal comune’

di Paolo Rosato

Cultura, motori, cibo e benessere. Sono 15 le esperienze che per tutti i weekend di marzo e il primo weekend di aprile i bolognesi e i modenesi che aderiranno a ‘Primavera fuori dal Comune’ potranno sperimentare a un prezzo simbolico di 10 euro. Tante le mete, tra cui Rocchetta Mattei, il Museo Ferrari, le Terme di Porretta e il Museo Marconi, ma anche percorsi in mountain bike sull’appennino e degustazioni gastronomiche.

L’iniziativa è stata ideata dal territorio turistico Bologna-Modena, in collaborazione con eXtraBO e ModenaTur, con lo scopo di promuovere il turismo di prossimità. "‘Primavera Fuori dal Comune’ punta alla riscoperta del territorio metropolitano, dell’appennino, dei musei, dell’area naturalistica e della gastronomia che abbiamo a pochi passi da casa – ha dichiarato Mattia Santori, consigliere metropolitano con la delega al Turismo e presidente del territorio turistico –. Per i bolognesi, poi, ci sarà la possibilità di apprezzare luoghi come Palazzo Ducale o la torre della Ghirlandina, che vengono visitate da turisti di tutto il mondo ma che magari ancora non conosciamo". Tante anche le esperienze legate allo sport, al turismo nella natura e al territorio, come ha ricordato l’assessora al Turismo di città metropolitana, Barbara Panzacchi. "Il nostro vero target – ha sottolineato Panzacchi, sindaca di Monghidoro– è il turismo di prossimità". In catalogo ci sono iniziative adatte a tutte le fasce di età , con particolare attenzione alle famiglie, gratuite per i ragazzi under 14. Le prenotazioni si possono effettuare sul sito di eXtraBO e presso l’Ufficio Turistico. "Sono stati scelti tutti luoghi che solitamente sono chiusi, non accessibili ai visitatori– ha spiegato Santori –. Per esempio, in pochi possono dire di aver visitato la Chiusa di Casalecchio, e invece ora potranno farla in una maniera davvero vantaggiosa. Il numero di ogni singola visita sarà chiuso, diciamo un massimo di una ventina di partecipanti per volta, e saranno tutte gite family friendly, con una serie di strumenti per facilitare l’accesso delle famiglie, che aspettiamo sicuramente numerose".

Mancherebbe però il centro di Bologna, dal ricco carnet della ‘Primavera’. Una scelta ragionata? L’ha spiegata ancora Santori. "E’ vero che in queste prime 15 esperienze c’è il centro di Modena e non quello di Bologna, però abbiamo voluto anche un po’ decongestionare le Due Torri, una costante meta turistica – ha chiarito il consigliere del Pd –. In ogni caso il centro di Bologna ci sarà sicuramente con la seconda edizione di questa iniziativa. Quando? La stiamo preparando per il prossimo autunno". Si inizia subito il 4 marzo, sabato, con la possibilità di visitare la casa della Scaletta e i suoi paraporti (Casalecchio), il museo Lamborghini (a Sant’Agata bolognese), la Casa Museo di Pavarotti a Modena con una visita guidata, la galleria ottecentesca delle Terme di Porretta e il percorso delle acque, la Rocchetta Mattei e il Museo Ferrari sempre a Modena. Sempre a partire da sabato si potrà partecipare anche a degustazioni di olii e di vini sul territorio. Da Domenica invece – si andrà avanti fino al 2 aprile compreso – saranno visitabili il Museo dell’aceto balsamico a Spilamberto, il Museo Ducati e il Palazzo Ducale e la torre della Ghirlandina a Modena.