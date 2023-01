"Turismo sostenibile, votate ’Rosso Graspa’"

C’è tempo fino a mezzanotte di domenica per votare online a favore di Castelvetro (in particolare del suo Museo del vino e della Società rurale "Rosso Graspa" ospitati nel castello di Levizzano Rangone) al "People’s choice award" di Green Destinations, il premio del pubblico di uno dei concorsi internazionali più importanti sul viaggio responsabile e sul turismo sostenibile. A darne notizia è lo stesso Comune di Castelvetro, che spiega: "Per votare basta semplicemente andare alla pagina http:bit.ly3k9qHow con il proprio account gmail, scegliere "Europe" e poi "Castelvetro di Modena". Il progetto preferito dal pubblico sarà premiato alla cerimonia dei Green Destinations Story Awards 2023 alla fiera del turismo ITB di Berlino. La partecipazione al concorso arriva a seguito del riconoscimento ottenuto dal progetto del museo Rosso Graspa e dall’Ecomuseo del territorio nel settembre scorso ad Atene, quando Castelvetro è entrata (una delle sole due destinazioni italiane) nel prestigioso novero delle "Top 100 stories" 2022 di Green Destinations, la fondazione no-profit olandese che dal 2014 si occupa di sviluppo e certificazione di destinazioni sostenibili nel mondo. Nelle motivazioni del premio, il fatto che Castelvetro (uno dei 274 borghi Bandiera Arancione del Touring Club) ha puntato molto negli ultimi anni sulla sostenibilità, concentrando gli sforzi per attirare sul proprio territorio i turisti "slow". Uno degli attrattori è appunto il Museo Rosso Graspa e l’Ecomuseo del territorio, definito nella "storia" vincitrice ad Atene "un progetto visionario che ha creato legami tra i membri della comunità e opportunità di business in un luogo dove il passato incontra il presente".

m.ped.