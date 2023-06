Turismo, tornano gli influencer ’Lost in Modena’ funziona: "Visitatori cresciuti del 10%"

di Stefano Luppi

Già dallo scorso anno ogni tanto qualche "idolo" giovanile dei social media – sono gli influencer, la cui figura più nota è l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni – si aggirava in città e provincia. Sono i prescelti del progetto "Lost in Modena", legato alle presenze turistiche, che ora giunge alla seconda edizione: frutto di una collaborazione tra l’amministrazione comunale e la società Modenatur, che gestisce la pagina di turismo visitmodena.it e l’agenzia di web marketing Integra Solution, il progetto secondo gli organizzatori ha contribuito a riportare le presenze turistiche quasi allo stesso livello del pre Covid (2019).

Lo dicono alcuni numeri, illustrati ieri dal dirigente del servizio turismo Giovanni Bertugli e da Francesca Soffici di Modenatur: "Lost in Modena – dicono – lo scorso anno ha avuto un positivo riscontro, testimoniato dalla grande visibilità per Modena e provincia ottenuta attraverso i personaggi televisivi e social coinvolti: attraverso 35 esperienze si sono create 3 milioni di visualizzazioni complessive, 300mila interazioni social complessive, oltre 50mila visualizzazioni delle stories pubblicate, 20mila visitatori alla pagina del sito visitmodena con gli itinerari pubblicati e le esperienze prenotabili dai turisti direttamente sul sito. Abbiamo ottenuto nel 2022 otto premi e riconoscimenti nazionali ricevuti per l’originalità dell’idea e della campagna di comunicazione, decretati da esperti di marketing di aziende e pubbliche amministrazioni".

Prosegue l’assessore comunale al turismo Ludovica Carla Ferrari: "Abbiamo pensato che una buona squadra non si cambia e ora speriamo di continuare la crescita, favorita anche dal fatto che in autunno uscirà il film su Ferrari girato qui alcuni mesi fa. I riscontri in termini di numeri sono positivi: i turisti in città tra gennaio e aprile scorsi sono cresciuti del 38,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 10,4 per cento rispetto al 2019. E sono cresciuti anche i pernottamenti, con un aumento del 24 per cento sul 2022 e del 3 per cento sul 2019. Nel territorio provinciale i turisti sono cresciuti del 28,8 per cento sul 2022 e del 4,2 per cento sul 2019; i pernottamenti sono aumentati del 15,8 per cento sul 2022 mentre devono ancora recuperare pienamente rispetto al 2019".

Ieri alla presentazione era presente anche l’influencer Azzurra Gasperini che è stata in città in questi giorni ed è stato proiettato un video promozionale con immagini legate perlopiù a piazza Grande – l’anno prossimo si punterà di più sul sito Unesco mentre la campagna di quest’anno è costata 65mila euro, ricorda Bertugli – al mondo dei motori e a quello delle eccellenze culinarie. "Il prossimo influencer – conclude Ferro di Integra – sarà il giovanissimo Davide dal Monte. Certo è difficile confermarsi in una seconda edizione, complesso innovare un progetto che funziona e che vede l’influencer completamente all’oscuro di quel che gli capiterà in modo da captare sensazioni dirette offrendo così un racconto autentico e potente".